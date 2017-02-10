У национальной валюты - сома - появился свой официальный графический знак

10 февраля 2017, 11:58 Комментарии

Национальным банком КР утвержден графический символ официальной денежной единицы Кыргызской Республики – сома.

В целях введения графического символа национальной валюты во всеобщее использование Нацбанк рекомендует коммерческим банкам, небанковским финансово-кредитным учреждениям, другим юридическим и физическим лицам использовать графический символ в качестве указания на официальную денежную единицу Кыргызской Республики - сом при производстве, размещении и распространении рекламы на рынках товаров, работ и услуг, информационных, справочных материалов и в иных целях.