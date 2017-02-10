На 1 февраля 2017 года в Кыргызстане зарегистрировано 57 тыс безработных – Нацстатком

10 февраля 2017, 11:44 Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. На 1 февраля 2017 года в Кыргызстане зарегистрировано 57 тыс безработных. Об этом на пресс-конференции сообщила представитель Нацстаткома Гульнара Жайлобаева.

Она отметила, что в ходе правительственного часа в Жогорку Кенеше депутатом Бакытом Торбаевым была озвучена неверная информация о количестве созданных рабочих мест в 2016 году.

"Парламентарием было озвучено, что в 2016 году было создано 105 тыс рабочих мест. Эта информация не соответствует действительности. По данным Министерства труда и социального развития, реальный рост составил за 9 месяцев 2016 года 77 тыс 368 мест, из низ 73 тыс 483 - неформальные. Что же касается безработицы, то по сравнению с 1 февраля 2016 года имеется рост на 1%. 1 января 2017 года зарегистрированных безработных было на 2,7% меньше", - добавили в Нацстаткоме.