В настоящее время в Кыргызстане зарегистрировано 1 тыс 582 детсада

10 февраля 2017, 11:43 Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. В настоящее время в Кыргызстане зарегистрировано 1 582 детских сада. Об этом было сказано на заседании коллегии Министерства образования и науки КР, сообщает пресс-служба ведомства.

Из них 274 – государственные, 1 тыс 7 – муниципальные и 301 – частные детсады.

Было отмечено, что в начале 90-х годов в стране насчитывалось 1 тыс 696 детских садов, к 2010 году в результате продажи и приватизации осталось 691 дошкольное учреждение.

Начиная с 2013 года, в государственную собственность возвращено 198 детских садов, в том числе 11 в прошлом году.

Для повышения качества образования в дошкольных учреждениях в течение года 662 воспитателя прошли курсы повышения квалификации.

В 2015-16 учебных годах была запущена 480-часовая программа предшкольной подготовки, в рамках которой было открыто более четырех тысяч специально оборудованных классов, дети и учителя обеспечены обучающими и методическими материалами.

С 2017 года Министерство образования и науки начинает отслеживать качество предшкольного образования, чтобы четко понимать, с каким уровнем психолого-педагогической подготовки дети приходят в первый класс. Поскольку от качества предшкольной подготовки и обучения в начальной школе в наибольшей степени зависит успешность в дальнейшем обучении и в жизни.