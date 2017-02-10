Чересчур "умные" электросчетчики — почему абонентам приходят огромные счета

10 февраля 2017, 11:28 Комментарии

БИШКЕК, 10 фев - Sputnik. Абоненты электросетей возмущены работой электронных приборов учета, которые, по их словам, "накручивают лишние цифры в огромном количестве". Информацию об этом подтвердили в распределительной компании "Северэлектро".

Неприятное удивление Ранее в агентство Sputnik Кыргызстан обратились несколько жителей столицы, которые сообщили, что в последние месяцы их неприятно удивляют счета за электроэнергию. На фотографиях, предоставленных одной бишкекчанкой, видно, что в октябре счет на оплату составлял 1 254 сома, в ноябре - 3 108, в декабре - 4 283, а в январе 5 623 сома, хотя объем потребления электричества в доме, как уверяла женщина, оставался примерно одинаковым.

© фото очевидца, отправленное по Whats App-каналуСчет за оплату электроэнергии, пришедшей бишкекчанке "Мы в недоумении, соседи тоже. Все возмущены этой ситуацией", - сообщила жительница столицы Нургуль Молдогазиева.

Где деньги? В беседе с корреспондентом Sputnik глава парламентского Комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Кожобек Рыспаев сообщил, что в 2012 году ОАО "Северэлектро" заключило контракт с китайской компанией ZTE на закупку электронных приборов учета на сумму 6 миллионов долларов. Однако после получения товара Кыргызстан выплатил только 1 миллион 128 тысяч.

"Куда делись остальные деньги? Купленное оборудование просто пылится на складе, его не устанавливают. Почему? Все счетчики должны быть однотипными - это главное условие для их стабильной работы. Но наши распредкомпании закупают разные счетчики у разных поставщиков. Непонятно, зачем это делать, если все оборудование уже закуплено и готово к установке", - сказал депутат.

Он отметил, что главными преимуществами "умных" счетчиков являются передача показаний через Интернет, возможность удаленного отключения задолжавших потребителей и дистанционное управление параметрами прибора.

"Северэлектро" должно было давно уволить большинство своих контролеров. С началом работы новых счетчиков мы нуждаемся только в услугах аварийных бригад, которые будут устранять неполадки на линии, но штат контролеров ОАО не сокращается", - возмутился Рыспаев.

Иногда сервер ошибается Однако в пресс-службе "Северэлектро" корреспонденту Sputnik заявили, что упомянутый Рыспаевым контракт с компанией ZTE был заключен для приобретения оборудования, которое передает данные со счетчиков на сервер ОАО. По информации "Северэлектро", приборы работают автономно, но "иногда сервер ошибается", и контролер вынужден снимать показания вручную.

"Если во время визита контролера хозяев нет дома, он составляет показания сравнительно с данными прошлого месяца. Абоненты, которых не устраивает выставленный счет за электроэнергию, могут явиться в службу энергосбыта. Данные откорректируют - и они оплатят фактический объем потребления", - пояснили в пресс-службе.

Плюсы и минусы В ОАО рассказали, что за 2016 год на "телефон доверия" распредкомпании поступило 9 835 обращений, 16 процентов которых были жалобами на необоснованно крупные счета за свет. В то же время на участках, где установлены "умные" счетчики, сбор платежей составляет 100 процентов и практически отсутствует дебиторская задолженность.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что в декабре кыргызстанцы использовали на 11 процентов больше электроэнергии, чем в ноябре, а в январе показатели увеличились еще 4,3 процента.

"Естественно, зимой люди потребляют больше электричества. Именно это является одной из главных причин увеличения сумм в квитанциях", - заявили в компании.

"Умные" счетчики VS депутаты Экс-глава общественного наблюдательного совета Министерства энергетики и промышленности Асан Давлетов, комментируя ситуацию, заявил, что энергосектор не нуждался в замене прежних трехфазных датчиков.

"Зря тратим большие деньги. Непонятно, почему убрали трехфазные счетчики, которые оправдывали свою работу. А что касается "умных" приборов, так их можно без проблем купить на любом рынке, ничего особенного в них нет. Наверняка кто-то лоббирует свои интересы... Энергосистема Кыргызстана очень коррумпирована, с этим нужно долго бороться", - сказал эксперт.

Бывший член совета директоров ОАО "Северэлектро" Сапарбек Аргымбаев заявил Sputnik, что после закупки "умных" счетчиков они прошли соответствующую госэкспертизу, которая показала, что приборы функционируют отлично.

"Эти счетчики "уличали" некоторых депутатов ЖК в том, что они потребляют электричество чуть ли не в 100 раз выше нормы. Кто-то упорно играет на мнении общества и не хочет, чтобы "умные" счетчики установили повсеместно", - считает Аргымбаев.

Он добавил, что "Северэлектро" не завершило работу по обновлению технической базы для бесперебойной работы новых приборов учета. Эксперт не исключает, что именно поэтому случаются сбои в работе сервера распределительной компании.