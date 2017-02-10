Для сбора и вывоза твердых отходов приобрели более 5 тыс. евроконтейнеров

10 февраля 2017, 11:21 Комментарии

Для системы сбора и вывоза твердых отходов в рамках проекта "Улучшение системы управления твердыми отходами" было приобретено 5327 евроконтейнеров объемом 1,1 кубометров. Об этом сообщили 10 февраля на пресс-конференции.

Муниципалитет также закупил 300 пластиковых баков для сбора вторичного сырья в столичных школах, 1000 запасных колес, 15 съемных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов.

Поставщики дополнительно бесплатно предоставили 100 евроконтейнеров.

На сегодняшний день в стадии строительства 711 контейнерных площадок, из них полностью готова 531 площадка. Всего планируют построить 1325 контейнерных площадок.

Также столичный муниципалитет планирует внедрить систему GPS мониторинга всех машин сбора и вывоза отходов