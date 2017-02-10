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Для сбора и вывоза твердых отходов приобрели более 5 тыс. евроконтейнеров

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409235-ru.html

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10 февраля 2017, 11:21       Комментарии

Для системы сбора и вывоза твердых отходов в рамках проекта "Улучшение системы управления твердыми отходами" было приобретено 5327 евроконтейнеров объемом 1,1 кубометров. Об этом сообщили 10 февраля на пресс-конференции.
Муниципалитет также закупил 300 пластиковых баков для сбора вторичного сырья в столичных школах, 1000 запасных колес, 15 съемных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов.
Поставщики дополнительно бесплатно предоставили 100 евроконтейнеров.
На сегодняшний день в стадии строительства 711 контейнерных площадок, из них полностью готова 531 площадка. Всего планируют построить 1325 контейнерных площадок.
Также столичный муниципалитет планирует внедрить систему GPS мониторинга всех машин сбора и вывоза отходов

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