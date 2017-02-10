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C 13 февраля будут действовать новые тарифы на срочное изготовление паспортов - ГРСC 13 февраля будут действовать новые тарифы на срочное изготовление паспортов - ГРС

Мы не может постоянно глушить таджикские и узбекские каналы на юге, но держим этот вопрос под контролем, - Госкомсвязи

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409234-ru.html

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10 февраля 2017, 11:30       Комментарии

Госкомитет информационных технологий и связи не может постоянно глушить таджикские и узбекские каналы на юге Кыргызстана, но держит этот вопрос под контролем. Об этом на заседании фракции "Кыргызстан" сообщил комитета Бактыбек Шаршембиев.
На заседании глава фракции Алмазбек Баатырбеков сообщил, что в селах на юге Кыргызстана показывают узбекские и таджикские каналы. "Есть ли у них разрешение? Если нет, то почему мы их не блокируем? У нас разве нет аппаратуры?" - спросил он.
По словам Б.Шаршембиева, у комитета есть аппаратура, которая глушит посторонние сигналы - "глушилка". Она не может постоянно глушить эти сигналы, как только "глушилку" выключают, каналы начинают показывать опять.
"Но мы держим эту ситуацию под контролем", - сообщил Б.Шаршембиев.

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