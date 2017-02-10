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ГРС запускает новые цены на срочное изготовление паспортов

Источник:
http://knews.kg/2017/02/grs-za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409233-ru.html

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10 февраля 2017, 11:05       Комментарии

В соответствии с постановлением правительства КР "Об утверждении Единого реестра государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями" и приказом Госагентства антимонопольного регулирования "О согласовании прейскуранта тарифов на платные услуги, оказываемые ГРС" с 13 февраля будет действовать новый прейскурант цен на услуги по срочному изготовлению паспортов, сообщает пресс-служба ведомства.
Прейскурант цен по срочному документированию граждан КР
<table border="1"> <tr> <td> </td> <td>Сроки
(дней)</td> <td>Стоимость
(в сомах)</td> </tr> <tr> <td> 
ID-карт</td> <td>2
4
8</td> <td>1107
1007
906</td> </tr> <tr> <td> 
Общегражданский паспорт </td> <td>2
4
8</td> <td>2013
1762
1510</td> </tr> </table> Также с 13 февраля будет действовать новый прейскурант цен на платные услуги, оказываемые Департаментом регистрации населения и актов гражданского состояния (ДРНиАГС). Речь идет об услугах ЗАГС.
Прейскурант цен:
<table border="1"> <tr> <td>№</td> <td>Наименование платных услуг</td> <td>Цена в сомах</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Проведение торжественной регистрации заключения брака вне помещения отделах ЗАГС по г. Бишкек и г. Ош по желанию заявителя</td> <td>4387</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Проведение торжественной регистрации заключения брака во Дворце Бракосочетания г. Ош по желанию заявителя</td> <td>1680</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Проведение торжественной регистрации заключения брака во Дворце Бракосочетания г. Бишкек по желанию заявителя</td> <td>2097</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Проведение торжественной регистрации заключения брака в помещении районных отделах ЗАГС по желанию заявителя</td> <td>556</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Проведение торжественной регистрации заключения брака вне помещении районных отделах ЗАГС по желанию заявителя</td> <td>1265</td> </tr> </table>

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