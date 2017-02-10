ГРС запускает новые цены на срочное изготовление паспортов

10 февраля 2017, 11:05 Комментарии

В соответствии с постановлением правительства КР "Об утверждении Единого реестра государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями" и приказом Госагентства антимонопольного регулирования "О согласовании прейскуранта тарифов на платные услуги, оказываемые ГРС" с 13 февраля будет действовать новый прейскурант цен на услуги по срочному изготовлению паспортов, сообщает пресс-служба ведомства.

Прейскурант цен по срочному документированию граждан КР

<table border="1"> <tr> <td> </td> <td>Сроки

(дней)</td> <td>Стоимость

(в сомах)</td> </tr> <tr> <td>

ID-карт</td> <td>2

4

8</td> <td>1107

1007

906</td> </tr> <tr> <td>

Общегражданский паспорт </td> <td>2

4

8</td> <td>2013

1762

1510</td> </tr> </table> Также с 13 февраля будет действовать новый прейскурант цен на платные услуги, оказываемые Департаментом регистрации населения и актов гражданского состояния (ДРНиАГС). Речь идет об услугах ЗАГС.

Прейскурант цен:

<table border="1"> <tr> <td>№</td> <td>Наименование платных услуг</td> <td>Цена в сомах</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Проведение торжественной регистрации заключения брака вне помещения отделах ЗАГС по г. Бишкек и г. Ош по желанию заявителя</td> <td>4387</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Проведение торжественной регистрации заключения брака во Дворце Бракосочетания г. Ош по желанию заявителя</td> <td>1680</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Проведение торжественной регистрации заключения брака во Дворце Бракосочетания г. Бишкек по желанию заявителя</td> <td>2097</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Проведение торжественной регистрации заключения брака в помещении районных отделах ЗАГС по желанию заявителя</td> <td>556</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Проведение торжественной регистрации заключения брака вне помещении районных отделах ЗАГС по желанию заявителя</td> <td>1265</td> </tr> </table>