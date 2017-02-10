Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4465 (+0.0192) 
Евро: 74.3043 (+0.2948) 
Золото: 39.92 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В 2016 году крестьяне получили кредиты на 3,5 млрд сомов на животноводствоВ 2016 году крестьяне получили кредиты на 3,5 млрд сомов на животноводствоАйсулуу Тыныбекова вошла в пятерку сильнейших борцов мираАйсулуу Тыныбекова вошла в пятерку сильнейших борцов мира

Кыргызстан занял третье место на международном турнире по самбо среди глухих

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409232-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане чаще всего жертв торговли людьми продают в сексуальное и трудовое рабство

В январе объем ВВП Кыргызстана увеличился на 7,9% и составил 24 млрд сомов – Нацстатком

В ЕАЭС больше всего потребительские цены повысились в Кыргызстане

Правительство Германии продолжит реализацию программы по поддержке судебной реформы в Кыргызстане

Кыргызстан завоевал "золото" в Открытом зимнем кубке Казахстана по современному пятиборью

10 февраля 2017, 11:16       Комментарии

Кыргызстан занял третье место на международном турнире по самбо среди глухих, который проходил с 3 по 5 февраля в городе Зеленоград в России.
По данным Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта, всего в турнире приняли участие более 90 спортсменов из России, Армении, Белоруссии, Украины, Молдавии, Италии, Монголии и Кыргызстана.
"Соревнования проводились в 8 весовых категориях. По итогам первое общекомандное место заняла команда России, второе — Беларусь и третье место заняла команда из Кыргызстана", − сообщает Госагентство.
Победители и призеры международного турнира:
1 – место Марс Атабеков, весовая категория до 57 кг
1 – место Илгиз Каналбек уулу, весовая категория свыше 100 кг
3 – место Максат Бейшенкулов, весовая категория до 62 кг
3 – место Закир Турдиев, весовая категория до 82 кг
5 – место Хажимукан Мидин уулу, весовая категория до 68 кг.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум