10 февраля 2017, 11:16 Комментарии

Кыргызстан занял третье место на международном турнире по самбо среди глухих, который проходил с 3 по 5 февраля в городе Зеленоград в России.

По данным Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта, всего в турнире приняли участие более 90 спортсменов из России, Армении, Белоруссии, Украины, Молдавии, Италии, Монголии и Кыргызстана.

"Соревнования проводились в 8 весовых категориях. По итогам первое общекомандное место заняла команда России, второе — Беларусь и третье место заняла команда из Кыргызстана", − сообщает Госагентство.

Победители и призеры международного турнира:

1 – место Марс Атабеков, весовая категория до 57 кг

1 – место Илгиз Каналбек уулу, весовая категория свыше 100 кг

3 – место Максат Бейшенкулов, весовая категория до 62 кг

3 – место Закир Турдиев, весовая категория до 82 кг

5 – место Хажимукан Мидин уулу, весовая категория до 68 кг.