За 3 года в госсобственность возвращено почти 200 детсадов

10 февраля 2017, 11:30 Комментарии

Начиная с 2013 года в государственную собственность возвращено 198 детских садов, в том числе 11 в прошлом году, сообщает пресс-служба Минобразования.

В настоящее время в Кыргызстане зарегистрировано 1 тыс. 582 детских сада.

"Из них 274 – государственные, 1 тыс. 7 – муниципальные и 301 – частные детсады. В начале 90-х годов в стране насчитывалось 1 тыс. 696 детских садов, к 2010 году в результате продажи и приватизации осталось 691 дошкольное учреждение. Для повышения качества образования в дошкольных учреждениях в течение года 662 воспитателя прошли курсы повышения квалификации. В 2015-16 учебном году была запущена 480-часовая программа предшкольной подготовки, в рамках которой было открыто более четырех тысяч специально оборудованных классов, дети и учителя обеспечены обучающими и методическими материалами", – говорится в сообщении.

С 2017 года Минобразования начинает отслеживать качество предшкольного образования, чтобы четко понимать, с каким уровнем психолого-педагогической подготовки дети приходят в первый класс. Поскольку от качества предшкольной подготовки и обучения в начальной школе в наибольшей степени зависит успешность в дальнейшем обучении и в жизни.