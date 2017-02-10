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C 13 февраля будут действовать новые тарифы на срочное изготовление паспортов - ГРСC 13 февраля будут действовать новые тарифы на срочное изготовление паспортов - ГРС

За 3 года в госсобственность возвращено почти 200 детсадов

Источник:
http://knews.kg/2017/02/za-3-g...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409231-ru.html

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Почти 200 детсадов было возвращено государству. Проблемы все же остаются

10 февраля 2017, 11:30       Комментарии

Начиная с 2013 года в государственную собственность возвращено 198 детских садов, в том числе 11 в прошлом году, сообщает пресс-служба Минобразования.
В настоящее время в Кыргызстане зарегистрировано 1 тыс. 582 детских сада.
"Из них 274 – государственные, 1 тыс. 7 – муниципальные и 301 – частные детсады. В начале 90-х годов в стране насчитывалось 1 тыс. 696 детских садов, к 2010 году в результате продажи и приватизации осталось 691 дошкольное учреждение. Для повышения качества образования в дошкольных учреждениях в течение года 662 воспитателя прошли курсы повышения квалификации. В 2015-16 учебном году была запущена 480-часовая программа предшкольной подготовки, в рамках которой было открыто более четырех тысяч специально оборудованных классов, дети и учителя обеспечены обучающими и методическими материалами", – говорится в сообщении.
С 2017 года Минобразования начинает отслеживать качество предшкольного образования, чтобы четко понимать, с каким уровнем психолого-педагогической подготовки дети приходят в первый класс. Поскольку от качества предшкольной подготовки и обучения в начальной школе в наибольшей степени зависит успешность в дальнейшем обучении и в жизни.

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