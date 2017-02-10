В Кыргызстане чаще всего жертв торговли людьми продают в сексуальное и трудовое рабство

10 февраля 2017, 11:12 Комментарии

В Центральноазиатском регионе преобладает торговля людьми в целях трудовой и сексуальной эксплуатации, в том числе и в Кыргызстане. К такому выводу пришли члены межведомственной рабочей группы, которая занималась разработкой проекта "Программы правительства по борьбе с торговлей людьми".

В Кыргызстане за период с 2013 года по 2016 год включительно судами было рассмотрено в общей сложности 50 уголовных дел, возбужденных по статье 124 "Торговля людьми" УК КР.

"За трудовую либо сексуальную эксплуатацию потерпевших было привлечено к ответственности 62 человека", − говорится в документе.

Кроме того, за указанный период времени было рассмотрено 20 уголовных дел по статье 154 "Вступление в фактические брачные отношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста" УК КР и 104 уголовных дела по статье 155 "Принуждение женщины к вступлению в брак или воспрепятствование заключения брака" УК КР.

"Всего по этим двум статьям был привлечен к ответственности 201 человек. Получили реальные приговоры 80,5%", — следует из данных проекта "Программы правительства КР по борьбе с торговлей людьми".

В Кыргызстане в рассматриваемый период были зафиксированы новые для республики виды преступной деятельности, в частности вербовка кыргызстанцев и дальнейшая эксплуатация их в незаконных вооруженных формированиях за рубежом.

В Бишкеке проходит круглый стол по обсуждению "Программы правительства Кыргызстана по борьбе с торговлей людьми на 2017-2020 годы", которая реализуется Управлением ООН по наркотикам и преступности.