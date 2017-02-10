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В 2016 году 70% льготных кредитов было выдано в отрасль животноводства – НацстаткомВ 2016 году 70% льготных кредитов было выдано в отрасль животноводства – НацстаткомКыргызстан занял третье место на международном турнире по самбо среди глухихКыргызстан занял третье место на международном турнире по самбо среди глухих

В 2016 году крестьяне получили кредиты на 3,5 млрд сомов на животноводство

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355173_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409227-ru.html

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10 февраля 2017, 11:19       Комментарии

В 2016 году кыргызстанские фермеры направили 3,5 млрд сомов на развитие животноводства. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщила начальник управления статистики реального сектора Гульзейнеп Мурсабекова.
В 2016 году правительство выдало крестьянам 4,8 млрд сомов льготных кредитов на развитие фермерского хозяйства. При этом более 11 тыс. заемщиков получили 3,5 млрд сомов на развитие животноводства. Это составляет 73% от общего объема кредитования. Лишь 27% кредитов крестьяне получили на развитие растениеводства.
Такой дисбаланс Мурсабекова объяснила тем, что животноводство является наиболее затратным, но и в то же время наиболее прибыльным видом фермерства.
"Животноводство требует ежедневного ухода. Увеличивается стоимость ГСМ и корма, поэтому стоимость скота намного выше. Чтобы вырастить крупный рогатый скот и сдать его на мясо, потребуется несколько лет. Но и прибыль соответствующая. Специфика растениеводства связана с тем, что туда идет меньше затрат и меньше времени, примерно 5-6 месяцев нужно, чтобы получить урожай", - объяснила она.

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