В 2016 году крестьяне получили кредиты на 3,5 млрд сомов на животноводство

10 февраля 2017, 11:19 Комментарии

В 2016 году кыргызстанские фермеры направили 3,5 млрд сомов на развитие животноводства. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщила начальник управления статистики реального сектора Гульзейнеп Мурсабекова.

В 2016 году правительство выдало крестьянам 4,8 млрд сомов льготных кредитов на развитие фермерского хозяйства. При этом более 11 тыс. заемщиков получили 3,5 млрд сомов на развитие животноводства. Это составляет 73% от общего объема кредитования. Лишь 27% кредитов крестьяне получили на развитие растениеводства.

Такой дисбаланс Мурсабекова объяснила тем, что животноводство является наиболее затратным, но и в то же время наиболее прибыльным видом фермерства.

"Животноводство требует ежедневного ухода. Увеличивается стоимость ГСМ и корма, поэтому стоимость скота намного выше. Чтобы вырастить крупный рогатый скот и сдать его на мясо, потребуется несколько лет. Но и прибыль соответствующая. Специфика растениеводства связана с тем, что туда идет меньше затрат и меньше времени, примерно 5-6 месяцев нужно, чтобы получить урожай", - объяснила она.