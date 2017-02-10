В январе объем ВВП Кыргызстана увеличился на 7,9% и составил 24 млрд сомов – Нацстатком

10 февраля 2017, 11:05 Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В январе 2017 года объем ВВП Кыргызстана увеличился на 7,9% и составил 24 млрд сомов. Об этом на пресс-коференции сообщила начальник отдела сводных работ и распространения статистической информации Нацстаткома Чинара Турдубаева.

По ее словам, на рост внутреннего валового продукта повлияло увеличение объемов в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг.

Доля сферы услуг составила 49%, промышленности - 23%, сельского хозяйства - 9% и строительства – более 3%. Без учета предприятий по разработке месторождения "Кумтор" объем ВВП в январе составил 21 млрд сомов, то есть увеличение 5%. Объем промышленной продукции в январе 2017 года составил около 15 млрд сомов и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 33%. Рост индекса физического объема промышленной продукции в январе текущего года обусловлен низким уровнем промышленного производства, сложившимся в январе 2016 года.

"Увеличение объемов промышленного производства по сравнению с прошлым годом обеспечено за счет выпуска основных металлов на 37,5%, а также добычи металлических руд и производства очищенных продуктов на 47,6%. В аналогичный период прошлого года его производство не осуществлялось", - отметила она.

Также Ч.Турдубаева сообщила, что объем обеспечения электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом превысил уровень января 2016 года на 8,7%.

"В январе 2017 года валовая продукция сельского, лесного хозяйства и рыболовства составила 5,9%. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования составили 97,7%. Валовая продукция строительства составила 97,4%. Объем перевозок грузов всеми видами транспорта в январе 2017 года составил 4,3%. Численность зарегистрированных безработных составила 101%. Среднемесячная номинальная заработная плата на одного работника составила 14 тыс 492 сомов. Экспорт в январе 2016 года составил 5,1%, импорт составил 96,3%", - проинформировала она.