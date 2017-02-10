В 2016 году 70% льготных кредитов было выдано в отрасль животноводства – Нацстатком

10 февраля 2017, 11:21 Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В 2016 году правительство выдало на сферу животноводства 3 млрд 500 млн сомов в виде льготных кредитов, что составляет 70% от общей суммы. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник управления статистики реального сектора Нацстаткома Гульзейнеп Мурсабекова.

По ее словам, в общем правительством было выдано 4 млрд 800 млн сомов в виде льготных кредитов.

"Более 11 тыс сельхоз производителей животноводческой продукции получили льготные кредиты в сумме 3 млрд 500 млн сомов. Также стоит отметить, что ежегодно выдаются льготные кредиты на открытие пунктов искусственного осеменения. На сегодня в страну завозится семя высокоудойных коров", - пояснила она.

Также в Нацстаткоме пояснили, почему на отрасль животноводства выделяется большая доля дешевых кредитов.

"Дело в том, что растениеводство дает урожай и прибыль уже в течение нескольких месяцев, то есть в год. А животноводство дает прибыль в течение нескольких лет, при этом затраты на содержание скота ежедневные", - отметила Г. Мурсабекова.