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C 13 февраля будут действовать новые тарифы на срочное изготовление паспортов - ГРС

Источник:
http://kabar.kg/news/c-13-fevr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409224-ru.html

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10 февраля 2017, 11:25       Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. C 13 февраля будет действовать новый прейскурант цен на услуги по срочному изготовлению паспортов, сообщает пресс-служба Государственной регистрационной службы (ГРС) КР.
В соответствии с постановлением Правительства КР "Об утверждении Единого реестра государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями" от 10 февраля 2012 года №85 и приказом Государственного Агентства антимонопольного регулирования при Правительства КР "О согласовании прейскуранта тарифов на платные услуги, оказываемые Государственной регистрационной службой при правительстве КР" с 13 февраля 2017 года будет действовать новый прейскурант цен на услуги по срочному изготовлению паспортов.
Прейскурант цен по срочному документированию граждан КР:
ID-карт за 2 дня – 1107 сомов, 4 дня – 1007 сомов, 8 дней – 906 сомов
Общегражданский паспорт за 2 дня – 2013 сомов, 4 дня – 1762, 8 дней – 1510 сомов.
Напоминаем, что с 4 января 2017 года стоимость изготовления паспортов граждан КР по линии срочного документирования была временно снижена согласно Постановлению ПКР №690 от 19.12.2016 г., в котором признали утратившим силу Постановление ПКР №210 от 28.03.2012 г.
Также с 13 февраля будет действовать новый прейскурант цен на платные услуги, оказываемые Департаментом регистрации населения и актов гражданского состояния (ДРНиАГС). Речь идет об услугах ЗАГС.
<table border="1"> <tr> <td> №
</td> <td> Наименование платных услуг
</td> <td> Цена в сомах
</td> </tr> <tr> <td> 1
</td> <td> Проведение торжественной регистрации заключения брака вне помещения отделах ЗАГС по г. Бишкек и г. Ош по желанию заявителя
</td> <td> 4387
</td> </tr> <tr> <td> 2
</td> <td> Проведение торжественной регистрации заключения брака во Дворце Бракосочетания г. Ош по желанию заявителя
</td> <td> 1680
</td> </tr> <tr> <td> 3
</td> <td> Проведение торжественной регистрации заключения брака во Дворце Бракосочетания г. Бишкек по желанию заявителя
</td> <td> 2097
</td> </tr> <tr> <td> 4
</td> <td> Проведение торжественной регистрации заключения брака в помещении районных отделах ЗАГС по желанию заявителя
</td> <td> 556
</td> </tr> <tr> <td> 5
</td> <td> Проведение торжественной регистрации заключения брака вне помещении районных отделах ЗАГС по желанию заявителя
</td> <td> 1265
</td> </tr> </table>

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