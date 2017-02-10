C 13 февраля будут действовать новые тарифы на срочное изготовление паспортов - ГРС

10 февраля 2017, 11:25 Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. C 13 февраля будет действовать новый прейскурант цен на услуги по срочному изготовлению паспортов, сообщает пресс-служба Государственной регистрационной службы (ГРС) КР.

В соответствии с постановлением Правительства КР "Об утверждении Единого реестра государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями" от 10 февраля 2012 года №85 и приказом Государственного Агентства антимонопольного регулирования при Правительства КР "О согласовании прейскуранта тарифов на платные услуги, оказываемые Государственной регистрационной службой при правительстве КР" с 13 февраля 2017 года будет действовать новый прейскурант цен на услуги по срочному изготовлению паспортов.

Прейскурант цен по срочному документированию граждан КР:

ID-карт за 2 дня – 1107 сомов, 4 дня – 1007 сомов, 8 дней – 906 сомов

Общегражданский паспорт за 2 дня – 2013 сомов, 4 дня – 1762, 8 дней – 1510 сомов.

Напоминаем, что с 4 января 2017 года стоимость изготовления паспортов граждан КР по линии срочного документирования была временно снижена согласно Постановлению ПКР №690 от 19.12.2016 г., в котором признали утратившим силу Постановление ПКР №210 от 28.03.2012 г.

Также с 13 февраля будет действовать новый прейскурант цен на платные услуги, оказываемые Департаментом регистрации населения и актов гражданского состояния (ДРНиАГС). Речь идет об услугах ЗАГС.

<table border="1"> <tr> <td> №

</td> <td> Наименование платных услуг

</td> <td> Цена в сомах

</td> </tr> <tr> <td> 1

</td> <td> Проведение торжественной регистрации заключения брака вне помещения отделах ЗАГС по г. Бишкек и г. Ош по желанию заявителя

</td> <td> 4387

</td> </tr> <tr> <td> 2

</td> <td> Проведение торжественной регистрации заключения брака во Дворце Бракосочетания г. Ош по желанию заявителя

</td> <td> 1680

</td> </tr> <tr> <td> 3

</td> <td> Проведение торжественной регистрации заключения брака во Дворце Бракосочетания г. Бишкек по желанию заявителя

</td> <td> 2097

</td> </tr> <tr> <td> 4

</td> <td> Проведение торжественной регистрации заключения брака в помещении районных отделах ЗАГС по желанию заявителя

</td> <td> 556

</td> </tr> <tr> <td> 5

</td> <td> Проведение торжественной регистрации заключения брака вне помещении районных отделах ЗАГС по желанию заявителя

</td> <td> 1265

</td> </tr> </table>