Дело об избиении парня милиционерами: подключилось ГКНБ

10 февраля 2017, 11:10 Комментарии

БИШКЕК, 10 фев - Sputnik. Уголовное дело об избиении молодого человека неизвестными мужчинами в центре Бишкека передано для расследования в Госкомитет национальной безопасности КР, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

29 января у входа в кафе на пересечении улицы Токтогула и проспекта Манаса в Бишкеке 21-летнего парня избили двое мужчин. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Во время расследования подозреваемые будут находиться в СИЗО. ГКНБ займется этим делом потому, что закон нарушили сотрудники органов внутренних дел", - сказали в пресс-службе.

Ранее в управлении сообщили, что дело раскрыто. Подозреваемые - сотрудник уголовного розыска РУВД Свердловского района 1992 года рождения и оперуполномоченный ГУБОП МВД 1991 года рождения водворены в изолятор временного содержания. После инцидента оба были уволены из правоохранительных органов.

Ранее по данному делу задержали сотрудников Аламудунского района Чуйской области, однако позже их отпустили. Глава пресс-службы ГУВД Олжобай Казабаев сообщил, что они были задержаны по ошибке.