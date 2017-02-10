Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4465 (+0.0192) 
Евро: 74.3043 (+0.2948) 
Золото: 39.92 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстане чаще всего жертв торговли людьми продают в сексуальное и трудовое рабствоВ Кыргызстане чаще всего жертв торговли людьми продают в сексуальное и трудовое рабствоГРС запускает новые цены на срочное изготовление паспортовГРС запускает новые цены на срочное изготовление паспортов

Дело об избиении парня милиционерами: подключилось ГКНБ

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409223-ru.html

Похожие новости

Раскрыто дело об избиении парня милиционерами — ГУВД Бишкека

Задержанных милиционеров отпустили — дело об избиении парня возле кафе

Камера сняла жестокое избиение женщин — разбойное нападение в Аламедине

Встретили неприветливо — ответ правозащитника на обвинения в избиении девушки

В России 15-летнего подростка подозревают в жестоком избиении кыргызстанца

10 февраля 2017, 11:10       Комментарии

БИШКЕК, 10 фев - Sputnik. Уголовное дело об избиении молодого человека неизвестными мужчинами в центре Бишкека передано для расследования в Госкомитет национальной безопасности КР, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.
29 января у входа в кафе на пересечении улицы Токтогула и проспекта Манаса в Бишкеке 21-летнего парня избили двое мужчин. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.
"Во время расследования подозреваемые будут находиться в СИЗО. ГКНБ займется этим делом потому, что закон нарушили сотрудники органов внутренних дел", - сказали в пресс-службе.
Ранее в управлении сообщили, что дело раскрыто. Подозреваемые - сотрудник уголовного розыска РУВД Свердловского района 1992 года рождения и оперуполномоченный ГУБОП МВД 1991 года рождения водворены в изолятор временного содержания. После инцидента оба были уволены из правоохранительных органов.
Ранее по данному делу задержали сотрудников Аламудунского района Чуйской области, однако позже их отпустили. Глава пресс-службы ГУВД Олжобай Казабаев сообщил, что они были задержаны по ошибке.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум