Айсулуу Тыныбекова вошла в пятерку сильнейших борцов мира

10 февраля 2017, 11:15 Комментарии

БИШКЕК, 10 фев - Sputnik. Объединенный мир борьбы (UWW) опубликовал первый в этом году рейтинг борцов мира - представительница Кыргызстана Айсулуу Тыныбекова вошла в пятерку лучших.

Чемпионка Азии и неоднократная победительница первенств Кыргызстана по женской борьбе после выступления на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (заняла пятое место), сумела обновить свой показатель и поднялась на две строчки - с седьмого на пятое место в общем зачете. Данный рейтинг до сегодняшнего дня составляется по итогам Олимпиады и континентальных первенств.

Первое место в общем зачете все также занимает обладательница золотой медали в Рио - японская спортсменка Каори Ичо. На втором месте идет Валерия Коблова-Жолобова из России. Третье место досталось туниской представительнице Марва Амри. Индийская спортсменка Сакши Малик, которой Тыныбекова уступила в схватке за олимпийскую бронзу, разместилась на четвертой строчке. Пятой числится Айсулуу Тыныбекова.

В конце января Тыныбекова завоевала золотую медаль одного из престижных в мире турниров - Гран-при Ивана Ярыгина - 2017.