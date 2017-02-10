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Айсулуу Тыныбекова вошла в пятерку сильнейших борцов мира

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409222-ru.html

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10 февраля 2017, 11:15       Комментарии

БИШКЕК, 10 фев - Sputnik. Объединенный мир борьбы (UWW) опубликовал первый в этом году рейтинг борцов мира - представительница Кыргызстана Айсулуу Тыныбекова вошла в пятерку лучших.
Чемпионка Азии и неоднократная победительница первенств Кыргызстана по женской борьбе после выступления на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (заняла пятое место), сумела обновить свой показатель и поднялась на две строчки - с седьмого на пятое место в общем зачете. Данный рейтинг до сегодняшнего дня составляется по итогам Олимпиады и континентальных первенств.
Первое место в общем зачете все также занимает обладательница золотой медали в Рио - японская спортсменка Каори Ичо. На втором месте идет Валерия Коблова-Жолобова из России. Третье место досталось туниской представительнице Марва Амри. Индийская спортсменка Сакши Малик, которой Тыныбекова уступила в схватке за олимпийскую бронзу, разместилась на четвертой строчке. Пятой числится Айсулуу Тыныбекова.
В конце января Тыныбекова завоевала золотую медаль одного из престижных в мире турниров - Гран-при Ивана Ярыгина - 2017.

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