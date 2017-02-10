Ответы главы ГСИН Т.Жапарова на вопросы онлайн-конференции АКИpress

10 февраля 2017, 10:51 Комментарии

В информагентстве АКИpress 9 февраля завершилась онлайн-конференция с главой Государственной службы исполнения наказания Таалайбеком Жапаровым.

За 2 недели поступило 26 вопросов, просьб, пожеланий и рекомендаций. Для удобства похожие вопросы сгруппированы. Представляем ответы на вопросы читателей.

Вопрос от Adilet2:

Для пожизненных нет УДО?

Ответ:

В соответствии с требованием норм пункта 5 статьи 50 УИК КР лица, осужденные к пожизненному лишению свободы, могут быть переведены в исправительную колонию строгого режима по отбытии не менее двадцати лет срока наказания; в колонию-поселение - по отбытии не менее двадцати пяти лет срока наказания.

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Вопрос от nazira7788:

Какие изменения в новых УИК и ПВР касаются пожизненно осужденных? Изменят ли им срок будет ли у них УДО? И могли бы вы на своем сайте выложить проекты новых УИК и ПВР, которые вступят в силу в 2019 году? Также интересует, когда закончите постройку тюрьмы в Жаны-Жер? Почему большая часть пожизненно осужденных до сих пор находится в СИЗО-1 и в колониях? Почему одни годами дышат свежим воздухом, а другие находятся в камерной системе? Разве у них не одинаковый особый режим? И правда ли, что те, кто имеет связи в ГСИН, не едут этапом в тюрьму в Жаны-Жер? Почему такое разделение среди осужденных?

Ответ:

Новая редакция Уголовно-исполнительного кодекса будет опубликована на сайте ГСИН gsin. gov.kg, где вы сможете ознакомиться.

На сегодняшний день строительство первого корпуса исправительной колонии особого режима, с.Жаны-Жер завершено и введено в эксплуатацию. Около 100 осужденных к ПЛС переведены в данное учреждение.

В этом году проводится работа с Министерством финансов КР по выделению денежных средств для завершения строительства второго корпуса исправительной колонии.

По завершению строительства все осужденные к ПЛС будут переведены и содержаться в колонии особого режима в камерных условиях.

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Вопрос от sanjaka:

Если осужденный отбыл в колонии 1/3 часть срока, можно ли его перевести в колонию-поселение? Куда надо обращаться и какие законные меры предусмотрены?

Ответ:

Перевод осужденного, изменение вида исправительного учреждения осужденным предусмотрено в статье 50 Уголовно-исполнительного кодекса (Изменение осужденным вида исправительного учреждения).

Согласно п. 2 ч. 2 статьи 50 Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики положительно характеризующиеся осужденные за тяжкие преступления по решению суда могут быть переведены в колонию-поселение из исправительных колоний общего, усиленного и строгого режимов по отбытию не менее 1/3 части срока наказания.

Осужденные за тяжкие преступления по отбытии не менее 1/3 части срока наказания обращаются с заявлением на имя начальника учреждения о представлении материалов о его переводе в колонию-поселение для направления на рассмотрение в судебные органы.

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Вопрос от Pandro:

Была коррупция в ГСИН и будет всегда...

Ответ:

Коррупция является существенной системной проблемой, характерной не только для Кыргызстана, но и для большинства стран мира. В этой связи одной из первостепенных задач в последние годы, поставленных на государственном уровне в Кыргызстане, стало противодействие коррупции.

Да, не секрет что коррупция существует и в нашей системе. С момента назначения меня на должность прошло больше полугода. За этот период могу сказать, что мы предпринимаем всесторонние меры по искоренению коррупции, начиная от детального изучения сотрудника при приеме на работу.

Утвержден специализированный перечень коррупциогенных должностей и коррупционных рисков в ГСИН, разработанный на основе мониторинга и анализа ситуации в антикоррупционной направленности в уголовно-исполнительной системе Кыргызской Республики. За этот период провели немало работ в этом направлении, например поменяли сотрудников службы собственной безопасности, создали рабочую комиссию по выявлению и противодействию коррупции. Проводим работу по повышению эффективности межведомственного взаимодействия в предупреждении, выявлении, пресечении коррупционных преступлений.

В 2016 году в отношении должностных лиц ГСИН по ст.304 (Злоупотребление должностным положением), ст. 305 (Превышение должностных полномочий), ст. 313 (Вымогательство взятки), ст. 315 (Служебный подлог), ст.316 (Халатность) возбуждено 15 уголовных дел, по которым 8 сотрудников ГСИН были привлечены к уголовной ответственности с направлением уголовных дел для рассмотрения в судебные органы.

Одним из таких примеров является недавнее задержание начальника учреждения №37 ГСИН по подозрению в осуществлении коррупционных действий. Операция по задержанию осуществлялась совместно с Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями. Данное задержание является наглядным примером нашей заинтересованности в борьбе с коррупцией.

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Вопрос от alkam.ad:

Что вы скажите по поводу бороды у осужденных? Какое ограничение установлено законом? Так как на сегодняшний день даже сами сотрудники правопорядка не знают эти нормы и возникают притеснения к осужденным. Насколько известно, допускается определенная норма. Прошу подробно объяснить.

Ответ:

Согласно правилам внутреннего распорядка подследственным и осужденным разрешается иметь короткую стрижку волос и короткую правку бороды и усов.

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Вопрос от tikenek:

1.Сколько средств ежегодно выделяется на содержание заключенных (на условия проживания, питание и так далее)? Сколько приходится на каждого (в год, месяц, день)?

2) Какие виды заработка для заключенных предусмотрены в КР? Как оплачивается этот труд, сколько они получают? Как именно выплачиваются эти средства?

3) Поступает ли какая-то помощь, в том числе финансовая или материальная, заключенным извне, ведь часто говорят о том, что единомышленники, находящиеся на свободе, часто поддерживают тех, кто отбывает срок? Как это происходит? О какой именно помощи идет речь?

4) Говорят, что заключенные, находясь в тюрьме, получают доход из за пределов колонии, обманывают абонентов связи и просят пополнить баланс. Действительно ли есть такие случаи? Как это становится возможным? Сколько таким образом могут заработать заключенные?

Ответ:

На одного осужденного в сутки на продукты питания выделяются следующие средства:

<table border="1"> <tr> <td> Виды учреждения

</td> <td> За 11 месяцев 2016 года

</td> <td> За 12 месяцев 2015 года

</td> <td> За 12 месяцев 2014 года

</td> </tr> <tr> <td> сумма

</td> <td> Энергоценность

</td> <td> сумма

</td> <td> Энергоценность

</td> <td> сумма

</td> <td> Энергоценность

</td> </tr> <tr> <td> по режимным учреждениям

</td> <td> 72,94

</td> <td> 3499,92 ккал

</td> <td> 95,15

</td> <td> 3333 ккал

</td> <td> 85,10

</td> <td> 3333 ккал

</td> </tr> <tr> <td> по детскому учреждению

</td> <td> 89,41

</td> <td> 3632,44 ккал

</td> <td> 115,85

</td> <td> 3685 ккал

</td> <td> 102,08

</td> <td> 3685 ккал

</td> </tr> <tr> <td> по лечебным учреждениям

</td> <td> 103,53

</td> <td> 4509,37 ккал

</td> <td> 168,55

</td> <td> 4510 ккал

</td> <td> 156,66

</td> <td> 4510 ккал

</td> </tr> </table> 1) На 1 осужденного на 1 год выделяются:

На постельные принадлежности - 1145 сомов, по обеспечению вещевым имуществом - 4004 сомов.

2) Для заключенных оставленной на хозяйственной обслуге выплачивается только оклад для младшего обслуживающего персонала согласно постановлению правительства № 440 от 14.08.2008 года.

Заработная плата выплачивается согласно приказа учреждения и табеля учета времени. В среднем на руки получают после вычетов (пенсионный фонд и подоходный налог) 1100 сомов.

Заработная плата МОП (младший обслуживающий персонал) на руки не выдаются. С бюджетного счета зачисляют на депозитный счет. Они подают заявление на товары первой необходимости, то есть (з/паста, сигареты, конфеты, носки и т.д.).

20% от заработной платы оставляют на депозитном счете и при освобождении остатки денежных средств выдаются на руки.

3) По соглашению с международными и неправительственными организациями осужденным оказывается помощь, в виде обеспечения медикаментами, обучения, оплаты за паспорт, улучшения условий содержания и т.д. Также предусмотрены передачи продуктов питания от близких и родственников.

4) Да, существует телефонное мошенничество со стороны осужденных и подследственных. Проводится работа по выявлению таких случаев. За 2013-2016 год возбуждено 27 уголовных дел, 20 передано в суд, 7 на стадии расследования

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Вопрос от dzhamilia:

Cколько осужденных находятся в учреждениях ГСИН? Сколько из них граждан, ранее состоящих на госслужбе? За какие преступления они осуждены? Есть ли иностранцы, отбывающие в КР срок? За что?

Ответ:

В учреждениях ГСИН в настоящее время отбывает срок наказания более 15000 человек. Из общего количества осужденных, отбывающих срок наказания в учреждениях ГСИН, 29 человек осуждены за должностные преступления. Данные лица осуждены по ст.304 ("Злоупотребление должностным положением"), 313 ("Вымогательство взятки"), 316 ("Халатность") Уголовного кодекса КР. В учреждениях ГСИН в настоящее время отбывает срок наказания более 300 иностранных граждан, осужденных за разные виды преступлений.

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Вопрос от Adilet2:

Почему нет своего учебного центра?

Ответ:

Учебный центр у нас есть. Он образован в 2003 году. С момента создания Учебного центра ГСИН прошли обучения 5280 слушателей (2003-2016 годы).

Основными задачами Учебного центра являются первоначальная подготовка вновь принимаемых сотрудников в уголовно-исполнительную систему и повышение квалификации сотрудников подразделений уголовно-исполнительной системы по линиям служб.

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Вопрос от Adilet2:

Довольны ли вы, что ваше ведомство находится в системе юстиции? Или все-таки считаете, что нужно перевести в МВД?

Ответ:

Наше ведомство еще в 2003 году из ведения Министерства внутренних дел было переведено в ведение Министерства юстиции. В 2009 году преобразовалось в структурное подразделение правительства став Государственной службой исполнения наказаний при правительстве КР.

Перевод нашего ведомства в другое считаем нецелесообразным. Так как в других ведомствах, в том числе и в МВД, много своих задач и направлений. Нам как самостоятельному ведомству впервые за 25 лет выделены земельные участки для строительства жилых домов, улучшается социальное обеспечение сотрудников и т.д.

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Вопрос от Adilet2:

Почему не ставите заглушки, чтобы снизить телефонное мошенничество? Каким образом идет отбор сотрудников в ГСИН? У большинства сотрудников есть только среднее образование, соответственно низкое правосознание, так как сотрудники уподобляются самим подопечным нецензурно выражаясь и называя себя по кличкам...

Ответ:

На данный момент совместно с представителями сотовых компаний и госорганов, на основании решения Совета обороны КР прорабатывается вопрос об установки данного оборудования в учреждениях ГСИН.

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Вопрос от gorgona:

Почему не ставите вопрос о переполненности СИЗО и не отказываетесь принимать людей из-за переполненности? В камерах на 15 кв.м содержится по 10 и выше человек! Согласны ли с тем, что нужно менять законодательство, чтобы не продлевать содержание в СИЗО как день за два и сделать день за день, чтобы уменьшить количество осужденных лиц?

Ответ:

Здание СИЗО-1 построено в 1941 году с лимитом наполняемости 1327 подследственных, а на сегодняшний день там содержится более 1500 подследственных, в некоторые периоды количество подследственных достигало до 1800 человек.

О переполненности СИЗО-1 нами регулярно письменно информируются суды и МВД КР. Однако в связи с тем, что ГСИН обязан исполнять решения судов КР СИЗО-1 вынуждена принимать подследственных сверх нормы. Однако нами в целях высвобождения камер СИЗО проводится постоянная работа по незамедлительному распределению по колониям осужденных, в отношении которых имеется вступивший в силу приговор суда.

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Вопрос от altynbek000789:

Как вы боретесь с телефонами в камерах? И почему крышуют ваши сотрудники?

Ответ:

За 2016 год по результатам проведенных служебных расследований по фактам запрещенного проноса сотовых телефонов уволены 2 сотрудника ГСИН.

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Вопрос от altynbek000789:

Мои источники говорят, что в СИЗО-1 в камерах 121, 117, 306, 307, 111 хранится множество мобильных телефонов. И прячут их в очень хороших местах. А сотрудники крышуют за определенную плату. Мне рассказал об этом мой сосед, который побывал там один месяц. Говорил что сотрудники крышуют эти камеры.

Ответ:

Сотрудниками СИЗО-1 ежедневно проводятся плановые и внеплановые обысковые мероприятия во всех без исключения камерах. Кроме этого, на входе в СИЗО-1 установлены интероскоп, арочные металлоискатель, а также ручные металлоискатели в целях недопущения проникновения во внутрь следственного изолятора запрещенных предметов, в том числе и сотовых телефонов, также в этих целях в комнате свиданий проводится тщательная проверка передач подследственным.

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Вопрос от altynbek000789:

Человека судили по ст.166, ч.2 п.3. Приговор был. Его оштрафовали на 5000 сомов. Когда у него погашается судимость?

Ответ:

Согласно требованиям норм статьи 76 Уголовного кодекса КР ("Судимость"), в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение свободы, судимость погашается по истечении одного года после отбытия наказания или исполнения наказания.

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Вопрос от tikenek:

Расскажите, пожалуйста, об итогах расследования о побеге из СИЗО-50. Кто в итоге виноват? Кто их отпустил самих гулять? Как так получилось, что был совершен побег? Кого из сотрудников ГСИН как наказали? Что вы сделали, чтобы такого больше не повторялось?

Ответ:

По результатам судебного разбирательства судьей Свердловского района г.Бишкек был вынесен приговор в отношении осужденных, где они были осуждены к пожизненное лишение свободы, первые пять лет с отбыванием наказания в тюремном режиме.

Данное решение суда Свердловского района г.Бишкек было обжаловано в апелляционном порядке в суде города Бишкек. Решением суда г.Бишкек решение судьи Свердловского района г.Бишкек было оставлено в силе. Решение суда г.Бишкек в порядке надзора обжалован в Верховном суде КР, однако данная жалоба было отозвано подсудимым, подавшим жалобу.

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Вопрос от sul:

Как обстоят дела с "блатными" камерами в СИЗО-1? Их запирают или они открыты?

Ответ:

Такого понятия как "блатные камеры" не существует. Все камеры без исключения запираются, свободное хождение подследственных и осужденных не допускается. В СИЗО-1 во всех продолах установлены видеокамер, которые выведены на мониторы установленные в центральном аппарате ГСИН, за которыми круглосуточно наблюдают операторы видеонаблюдения Службы собственной безопасности ГСИН. В случае выявления фактов свободного хождения подследственных операторы видеонаблюдения незамедлительно должны докладывать письменно руководству ГСИН и по каждому факту будет проводиться служебное расследование.

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Вопрос от perasperaadastra:

В новом УК КР максимальное наказание - 15 лет и по совокупности - 20 лет. Получается, что те, которые ранее были осуждены к пожизненному заключению могут выйти на свободу по истечении 20лет? Как все это работает в вашей организации и есть ли коррупция у вас?

Ответ:

Новая редакция УК будет опубликована на сайте ГСИН.

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Вопрос от moriarti:

Есть ли библиотеки в СИЗО КР? Если да, то книги какого жанра там? Книга "Побег из Шоушенка есть"?

Ответ:

Правила пользования библиотечным абонементом расписаны в правилах внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики.

Книги и журналы из библиотеки СИЗО выдается бесплатно по графику на временное пользование на период содержания под стражей.

Указанная книга "Побег из Шоушенка" в СИЗО КР не имеется.

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Вопрос от nk3335:

У заключенных есть право пользоваться телефонами? Если да то у всех ли, и почему? Ведь многие вербуют через сотовые, угрожают и так далее... И не отрицайте факт того, что у многих есть сотовые...

Ответ:

Статья 64. Телефонные разговоры

(1) Осужденным предоставляется право на телефонные разговоры продолжительностью до пятнадцати минут каждый в количестве, определенном статьями 94, 96, 98, 100, 100-2, 101, 103, 104 настоящего Кодекса. Телефонные разговоры оплачиваются из личных средств осужденных или их близких родственников. При отсутствии технических возможностей телефонный разговор может быть заменен краткосрочным свиданием.

(2) По просьбе осужденных им может быть дополнительно разрешен телефонный разговор по прибытии в исправительное учреждение, а также при исключительных личных обстоятельствах.

(3) Осужденным, находящимся в штрафных, дисциплинарных изоляторах, помещениях камерного типа и одиночных камерах, телефонный разговор может быть разрешен лишь при исключительных личных обстоятельствах.

(4) Телефонные разговоры между осужденными, содержащимися в исправительных учреждениях, запрещаются.

(5) Телефонные разговоры осужденных контролируются персоналом исправительных учреждений.

Данная форма способствует поддержанию осужденными к лишению свободы социально-полезных связей, контактов с родственниками.

Количество телефонных разговоров, предоставляемых осужденным, зависит от вида исправительного учреждения, а также условий отбывания наказания, определяемых статьями 94, 96, 98, 100, 100-2, 101, 103, 104 настоящего кодекса.

Телефонные переговоры оплачиваются из личных средств осужденных или их близких родственников. Для оплаты переговоров могут быть использованы любые средства - как заработанные во время отбывания наказания, так и полученные осужденным переводом.

Право осужденных на телефонные разговоры предоставляется им при наличии технических возможностей, которые во многом зависят от месторасположения колонии. При отсутствии технических возможностей телефонный разговор может быть заменен краткосрочным свиданием.

Разговор по телефону может быть разрешен осужденному непосредственно по прибытии в исправительное учреждение для уведомления об этом членов семьи, а также при исключительных личных обстоятельствах.

Телефонный разговор предоставляется по письменному заявлению осужденного, в котором указываются адрес, номер телефона абонента и продолжительность разговора. Он возможен только по его инициативе. Любые инициативные переговоры по телефону со стороны родственников, иных лиц не допускаются. Запрещаются также телефонные переговоры между осужденными, содержащимися в ИУ, даже если они являются близкими родственниками. Телефонные разговоры осужденных в обязательном порядке контролируется персоналом ИУ.

Статья 94. Условия отбывания наказания в исправительных колониях общего режима

(1) Осужденные, отбывающие наказание на обычных условиях в исправительных колониях общего режима, проживают в обычных жилых помещениях. Им разрешается:

4) иметь 10 телефонных переговоров в год.

(2) Осужденные, отбывающие наказание на облегченных условиях, проживают в обычных жилых помещениях. Им разрешается:

4) иметь 12 телефонных переговоров в год.

(4) Осужденные, отбывающие наказание на строгих условиях, проживают в запираемых помещениях. Им разрешается:

5) иметь 8 телефонных переговоров в год.

Статья 96. Условия отбывания наказания в исправительных колониях усиленного режима

(1) Осужденные, отбывающие наказание на обычных условиях в исправительных колониях усиленного режима, проживают в обычных жилых помещениях. Им разрешается:

4) иметь 8 телефонных переговоров в год.

(2) Осужденные, отбывающие наказание на облегченных условиях, проживают в обычных жилых помещениях. Им разрешается:

4) иметь 10 телефонных переговоров в год.

(3) Осужденные, отбывающие наказание на строгих условиях, проживают в запираемых помещениях. Им разрешается:

5) иметь 6 телефонных переговоров в год.

Статья 98. Условия отбывания наказания в исправительных колониях строгого режима

(1) Осужденные, отбывающие наказание на обычных условиях в исправительных колониях строгого режима, проживают в обычных жилых помещениях. Им разрешается: иметь 6 телефонных переговоров в год.

(2) Осужденные, отбывающие наказание на облегченных условиях, проживают в обычных жилых помещениях. Им разрешается: иметь 8 телефонных переговоров в год.

(3) Осужденные, отбывающие наказание на строгих условиях, проживают в запираемых помещениях. Им разрешается: иметь 4 телефонных переговора в год.

Статья 100. Условия отбывания наказания в исправительных колониях особого режима

(1) Осужденные, отбывающие наказание на обычных условиях в исправительных колониях особого режима, проживают в помещениях камерного типа. Им разрешается: иметь 4 телефонных переговоров в год.

(2) Осужденные, отбывающие наказание на облегченных условиях содержания, проживают в обычных жилых помещениях. Им разрешается: иметь 6 телефонных переговоров в год.

(3) Осужденные, отбывающие наказание на строгих условиях содержания, проживают в помещениях камерного типа. Им разрешается: иметь 2 телефонных переговора в год.

Статья 101. Тюрьмы

(5) Осужденные, отбывающие наказание в тюрьме, вправе: иметь четыре телефонных переговоров в год.

Статья 103. Воспитательные колонии общего режима

Осужденные, отбывающие наказание на обычных условиях, проживают в обычных жилых помещениях. Им разрешается: иметь 10 телефонных переговоров в год.

Осужденные, отбывающие наказание на льготных условиях, проживают в жилых помещениях, как правило, за пределами колонии без охраны, но под надзором. Им разрешается: иметь 12 телефонных переговоров в год.

Статья 104. Воспитательные колонии усиленного режима

Осужденные, отбывающие наказание на обычных условиях, проживают в обычных жилых помещениях. Им разрешается: иметь 8 телефонных переговоров в год.

Осужденные, отбывающие наказание на льготных условиях, проживают в жилых помещениях, как правило, за пределами колонии без охраны, но под надзором. Им разрешается: иметь 12 телефонных переговоров в год

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Вопрос от Miroslav Muratovich Ukusheff:

Уважаемый Таалайбек Токталиевич! Хотелось бы более подробно узнать о деятельности предприятий при ГСИН! Ведь огромные производственные мощности имеются у ПМК при ГСИН и ГП "Келечек" при ГСИН. Так почему по сей день ГСИН сама не обеспечивает жизнедеятельностью исправительные учреждения, имеется ввиду про кирпичные заводы, швейные цеха, пекарни, скотофермы, железо-бетонные минизаводы и другие. Почему не запускаются все это производство на полную мощность? Зачем закупать по завышенным ценам через тендер в то время, как можно все самому производить и самообеспечивать? Не планируете заменить старые кадры в ГП "Келечек" на более молодых и более адаптированных на капитализм и инвестирование, которые более гибкие при решении вопроса с инвесторами? Заранее благодарю за ваш ответ.

Ответ:

На сегодняшний день ГП "Келечек" полностью обеспечивает потребности хлебом 1, 2 сорта, крупяными изделиями все закрытые учреждения, колонии поселения Чуйской области, а также военнослужащих срочной службы ДОК.

За 2016 год валовая продукция по швейному производству составила 17 312,9 тыс. сомов, в том числе госзаказ - 14577,4 тыс. сомов из них:

для осужденных:

- костюм (роба) для пожизненно лишенных свободы (ПЛС) сшито 700 комплектов на сумму 631,9 тыс. сом;

- костюм для осужденных 1540 комплектов на сумму 1848 тыс. сомов;

- мужские сорочки и брюки 600 комплектов на сумму 298,8 тыс. сомов;

- наволочки 5000 шт. на сумму 599,3 тыс. сомов;

- простыни 5000 шт. на сумму 1267,4 тыс. сомов;

- ватный матрац 3000 шт. на сумму 2781 тыс. сомов;

- подушка ватная 2500 шт. на сумму 739,6 тыс. сомов;

- майка 2000 шт. на сумму 239,5 тыс. сомов;

- полотенце 4000 шт. на сумму 205,7 тыс. сомов;

- полупальто (фуфайка) 2500 шт. комплектов на сумму 2741,5 тыс. сомов;

- матрац из вторичной ваты 415 шт. на сумму 260,2 тыс. сомов.

для военнослужащих:

- камуфляж для спецназа 35 комплектов на сумму 60,5 тыс. сомов;

- камуфляж для национальной гвардии (НГ) КР 2640 комплектов на сумму 2904 тыс. сомов;

Кроме этого все учреждения южного региона обеспечиваются филиалами ГП "Келечек" молоком 1526 кг на сумму 41,8 тыс. сомов, мясо говядина 3700 кг на сумму 921,1 тыс. сомов, а также овощами (лук, морковь, свекла и капуста) на сумму 416,6 тыс. сомов.

В настоящее время в системе Государственной службы исполнения наказаний в 8 исправительных учреждениях ГСИН, следственном изоляторе №25 ГСИН и Центральной базе ГСИН (далее ЦБ) действуют 9 филиалов ГП "Келечек":

1. Филиал № 47 - макаронное и хлебопекарное производство (учреждение № 47, город Бишкек), трудоустроено 8 осужденных;

2. Филиал № 8 - хлебопекарное производство (учреждение № 8, село Петровка), цеха находятся за зоной, трудоустроенных осужденных нет;

3. Филиал № 31 - хлебопекарное производство (учреждение № 31, село Молдовановка), цеха находятся за зоной, трудоустроенных осужденных нет;

4. Филиал № 25 - хлебопекарное производство (следственный изолятор № 25, город Ош), трудоустроено 3 осужденных;

5. Филиал № 11 - сельхозпроизводство (учреждение № 10, город Жалал-Абад), цеха находятся за зоной, трудоустроенных осужденных нет;

6. Филиал № 2 - швейное и обувное производство, вторичная переработка ваты и изготовление матрацев для спец. контингента, хлебопекарное производство, производство соевого напитка (учреждение № 2, село Степное), трудоустроено 140 осужденных;

7. Филиал № 10 - в том числе мясо-молочное, швейное и хлебопекарное производство (учреждение № 10, город Джалал-Абад), трудоустроено 3 осужденных;

8. Филиал № 7 - производство круп (ЦБ ГСИН, город Бишкек), трудоустроено 2 осужденных;

9. Филиал № 48 - изготовление АКЛ "Егоза", выпуск брусчатки и бордюр (учреждение № 48, село Молдовановка), трудоустроено 14 осужденных.

10. Производственные цеха ГП "Келечек", хлебопекарное производство, трудоустроено 11 осужденных.