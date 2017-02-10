C 13 февраля будет действовать новые тарифы на услуги по срочному изготовлению паспортов

10 февраля 2017, 10:59 Комментарии
С 13 февраля 2017 года будет действовать новый прейскурант цен на услуги по срочному изготовлению паспортов. Об этом сообщила пресс-служба ГРС.
Прейскурант цен по срочному документированию граждан КР
<table border="1"> <tr> <td>
</td> <td> Сроки (дней)
</td> <td> Стоимость (в сомах)
</td> </tr> <tr> <td> ID-карт
</td> <td> 2
4
8
</td> <td> 1107
1007
906
</td> </tr> <tr> <td> Общегражданский паспорт
</td> <td> 2
4
8
</td> <td> 2013
1762
1510
</td> </tr> </table> С 4 января 2017 года стоимость изготовления паспортов граждан Кыргызской Республики по линии срочного документирования была временно снижена согласно постановлению ПКР №690 от 19.12.2016, в котором признали утратившим силу постановление ПКР №210 от 28.03.2012.