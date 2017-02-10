ФУГИ планирует ввести бонусную систему для руководителей госпредприятий

10 февраля 2017, 10:45 Комментарии

Депутат Азамат Арапбаев (СДПК) в ходе заседания фракции поинтересовался у председателя Фонда госимущества Болсунбека Казакова по каким критериям отбираются главы госпредприятий, а также члены совета директоров. По словам депутата, как показывает практика почти все госпредприятия являются неэффективными.

Как сообщил Казаков, на данный момент фонд совместно с правительством прорабатывает механизм критериев отбора руководителей госпредприятий.

"Также прорабатываем критерии отбора в совет директоров. Как показала практика, институт совета директоров не достиг своей изначальной цели. Сейчас мы также рассматриваем введение бонусной системы на госпредприятиях, руководители будут заинтересованы показывать хорошие результаты", – сказал он.

Как отметил глава ведомства, всем предприятиям поставлена задача, в течение месяца подготовить план и показать ожидаемую финансовую прибыль.