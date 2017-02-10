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ФУГИ планирует ввести бонусную систему для руководителей госпредприятий

Источник:
http://knews.kg/2017/02/fugi-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409218-ru.html

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Сооронбай Жээнбеков: Планируется выделить около 200 млн сомов на сектор питьевой воды в сельской местности

10 февраля 2017, 10:45       Комментарии

Депутат Азамат Арапбаев (СДПК) в ходе заседания фракции поинтересовался у председателя Фонда госимущества Болсунбека Казакова по каким критериям отбираются главы госпредприятий, а также члены совета директоров. По словам депутата, как показывает практика почти все госпредприятия являются неэффективными.
Как сообщил Казаков, на данный момент фонд совместно с правительством прорабатывает механизм критериев отбора руководителей госпредприятий.
"Также прорабатываем критерии отбора в совет директоров. Как показала практика, институт совета директоров не достиг своей изначальной цели. Сейчас мы также рассматриваем введение бонусной системы на госпредприятиях, руководители будут заинтересованы показывать хорошие результаты", – сказал он.
Как отметил глава ведомства, всем предприятиям поставлена задача, в течение месяца подготовить план и показать ожидаемую финансовую прибыль.

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