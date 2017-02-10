Глава финпола пообещал ликвидировать коррупцию в ведомстве

10 февраля 2017, 10:58 Комментарии

Глава Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Замирбек Осмонов рассказал на пресс-конференции о реформе в ведомстве.

По его словам, основная работа финпола будет направлена на выведение из тени бизнесменов.

"Мы не будем проверять честных бизнесменов. Будет четко установлен регламент и стандарт проверок для них", – сказал он.

Кроме того, Осмонов пообещал работать открыто и понятно, чтобы общество поняла чем занимается финпол.

"Недавно состоялось заседание коллегии. За прошедший год работа проведена недостаточно хорошо. Это связано с недостаточно профессиональным уровнем отдельных сотрудников. Эти и другие недостатки не защищает права граждан. В этой связи мной создан указ — исключить проведение необоснованных проверок", – подчеркнул он.