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Глава финпола пообещал ликвидировать коррупцию в ведомстве

Источник:
http://knews.kg/2017/02/glava-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409217-ru.html

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10 февраля 2017, 10:58       Комментарии

Глава Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Замирбек Осмонов рассказал на пресс-конференции о реформе в ведомстве.
По его словам, основная работа финпола будет направлена на выведение из тени бизнесменов.
"Мы не будем проверять честных бизнесменов. Будет четко установлен регламент и стандарт проверок для них", – сказал он.
Кроме того, Осмонов пообещал работать открыто и понятно, чтобы общество поняла чем занимается финпол.
"Недавно состоялось заседание коллегии. За прошедший год работа проведена недостаточно хорошо. Это связано с недостаточно профессиональным уровнем отдельных сотрудников. Эти и другие недостатки не защищает права граждан. В этой связи мной создан указ — исключить проведение необоснованных проверок", – подчеркнул он.

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