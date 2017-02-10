Фонд госимущества предлагает продать убыточные госпредприятия

10 февраля 2017, 10:59 Комментарии

Председатель фонда по управлению государственным имуществом Болсунбек Казаков в ходе заседания фракции СДПК сообщил, что из 1,1 тыс. госпредприятий многие не приносят особой прибыли. По его словам, фонд разрабатывает предложение о продаже таких объектов.

"Например, Западный автовокзал также является госпредприятием, там штат 180 человек и все главные – генеральный директор, второй генеральный, третий, главный инженер. Мы поручили предприятиям рассмотреть сокращение штатов, как минимум на 50%", – сказал он.

Также по его словам одним из убыточных предприятий является гостиница "Семетей", годовая прибыль которой составляет 50 тыс. сомов.

"Остальные средства уходят на их же расходы", – отметил он.