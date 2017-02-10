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Фонд госимущества предлагает продать убыточные госпредприятия

Источник:
http://knews.kg/2017/02/fond-g...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409216-ru.html

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10 февраля 2017, 10:59       Комментарии

Председатель фонда по управлению государственным имуществом Болсунбек Казаков в ходе заседания фракции СДПК сообщил, что из 1,1 тыс. госпредприятий многие не приносят особой прибыли. По его словам, фонд разрабатывает предложение о продаже таких объектов.
"Например, Западный автовокзал также является госпредприятием, там штат 180 человек и все главные – генеральный директор, второй генеральный, третий, главный инженер. Мы поручили предприятиям рассмотреть сокращение штатов, как минимум на 50%", – сказал он.
Также по его словам одним из убыточных предприятий является гостиница "Семетей", годовая прибыль которой составляет 50 тыс. сомов.
"Остальные средства уходят на их же расходы", – отметил он.

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