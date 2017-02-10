В финполе на одну вакансию претендуют 25 человек

10 февраля 2017, 11:02 Комментарии

На 63 вакантных места в финполе претендуют 1 тыс. 500 человек. Об этом на пресс-конференции заявил глава ведомства Замирбек Осмонов.

По его словам, на одну должность подали заявку 25 человек.

"В связи с этим, некоторые мошенники могут пообещать за отдельную плату помочь пройти на ту или иную должность, но им нельзя верить. Мы проведем конкурс честно и открыто. Будет конкурсная комиссия, в которую будут включены не только сотрудники финпола, но и граждане вне ведомства", – пообещал он.