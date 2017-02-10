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С начала 2017 года объем внешних инвестиций в строительный сектор снизился

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355167_s_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409214-ru.html

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10 февраля 2017, 10:33       Комментарии

С начала 2017 года объем внешних инвестиций в строительный сектор Кыргызстана снизился. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщили в Нацстаткоме.
Снижение инвестиций в основной капитал отмечено в строительстве жилых домов, промышленных объектов.
В то же время в строительстве объектов добычи полезных ископаемых, в обеспечении электроэнергией, торговле, гостиниц и ресторанов отмечен рост инвестиций. На эти объекты направлены около 78% от общего объема инвестиций.
Объем капиталовложений, финансируемых за счет внутренних источников, возрос на 15,6%, а за счет внешних источников, наоборот, снизился на 39,5%.

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