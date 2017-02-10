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В ЕАЭС больше всего потребительские цены повысились в Кыргызстане

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355170_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409213-ru.html

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10 февраля 2017, 10:47       Комментарии

Уровень инфляции в потребительском секторе Кыргызстана с начала 2017 года составил 1%. Это максимальный показатель по сравнению с уровнем инфляции в странах ЕАЭС. Об этом сегодня, 10 февраля, на пресс-конференции сообщила заведующая отделом статистики цен Нацстаткома Малика Абдукадирова.
С начала года больше всего выросли цены на продукты питания - на 1,9% и безалкогольные напитки – 1,3%. Цены на непродовольственные товары повысились на 0,2%, алкогольные и табачные изделия – 0,7%.
В региональном разрезе максимальный рост цен зафиксирован в Нарынской области. Более умеренный прирост отмечен в Бишкеке – на 0,8%.
Отметим, разница в потребительских ценах за декабрь 2016 года и январь 2017 года в других странах-участницах ЕАЭС не превысил 1%. В Беларуси инфляция в потребительском секторе В составила 0,9%, в Казахстане – 0,8% и в России – 0,6%.

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