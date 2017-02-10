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В аэропорту "Манас" казахстанец пытался пронести золото в нижнем белье

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355165_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409212-ru.html

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10 февраля 2017, 10:55       Комментарии

В аэропорту "Манас" задержан гражданин Казахстана с контрабандным золотом. Об этом сообщили в пресс-службе ГТС КР.
По ее данным, 31 января в зале прилета воздушной гавани была пресечена попытка незаконного ввоза товара - ювелирных изделий из желтого металла.
При осуществлении таможенного контроля рейса № РС 614 авиасообщением Стамбул - Бишкек сотрудниками фискального органа в момент прохождения таможенного контроля у гражданина Казахстана обнаружено золото весом 328,15 грамма, которое было спрятано в нижнем белье.
В настоящее время собранные материалы по данному факту переданы в Генеральную прокуратуру КР для решения вопроса по существу.​

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