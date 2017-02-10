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В Госэкотехинспекции КР опровергли информацию, что их сайт подвергся хакерской атаке

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-gosekot...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409211-ru.html

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10 февраля 2017, 10:32       Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. В Государственной инспекции по экологической и технической безопасности опровергли информацию, что их сайт подвергся хакерской атаке.
Как сообщили в пресс-службе, их ведомственный сайт недоступен потому, что они проводят ребрендинг. "Наш сайт давно не обновлялся и по этой причине мы решили его обновить. Никакой атаки на сайт не было. Непонятно, откуда журналисты взяли такую информацию", - сообщила пресс-секретарь агентства Анара Мамбеталиева и добавила, что на днях сайт будет запущен.
Напомним, в одном из СМИ написали о том, что сайт Госэкотехинспекции атаковали Бангладешские хакеры.

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