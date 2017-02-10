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В Медакадемии создали кафедру кыргызского языка

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-medakad...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409210-ru.html

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10 февраля 2017, 10:43       Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. В Кыргызской государственной медицинской академии (КГМА) имени И.К.Ахунбаева открыли кафедру кыргызского языка.
Как сообщает пресс-служба вуза, раньше преподаватели государственного языка трудились в составе кафедры языков.
По мнению руководства вуза, самостоятельный статус кафедры дает возможность улучшить уровень преподавания кыргызского языка будущим врачам и отвечает директивным требованиям президента и правительства республики по дальнейшему развитию государственного языка.
В соответствии с приказом ректора КГМА, обязанности заведующей новой кафедры исполняет доцент Элмира Абдрасулова.

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