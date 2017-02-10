В Медакадемии создали кафедру кыргызского языка

10 февраля 2017, 10:43 Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. В Кыргызской государственной медицинской академии (КГМА) имени И.К.Ахунбаева открыли кафедру кыргызского языка.

Как сообщает пресс-служба вуза, раньше преподаватели государственного языка трудились в составе кафедры языков.

По мнению руководства вуза, самостоятельный статус кафедры дает возможность улучшить уровень преподавания кыргызского языка будущим врачам и отвечает директивным требованиям президента и правительства республики по дальнейшему развитию государственного языка.

В соответствии с приказом ректора КГМА, обязанности заведующей новой кафедры исполняет доцент Элмира Абдрасулова.