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Трамп в беседе с Си Цзиньпином согласился уважать "политику одного Китая"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tramp-v-b...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409209-ru.html

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10 февраля 2017, 10:51       Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. Президент США Дональд Трамп в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином согласился "уважать "политику одного Китая", сообщил Белый дом.
Как отмечается, "продолжительная телефонная беседа" была "чрезвычайно сердечной". Она состоялась в четверг поздно вечером по времени Восточного побережья США. Белый дом о ней заранее не оповещал.
"Два лидера обсудили ряд вопросов. Президент Трамп, по просьбе Си Цизньпина, согласился уважать нашу "политику одного Китая", — говорится в сообщении.
Там также подчеркивается, что "представители США и Китая будут участвовать в дискуссиях и переговорах по различным вопросам, вызывающим взаимный интерес".
"Они также обменялись приглашениями посетить" США и Китай, говорится в сообщении. Подчеркивается, что "Трамп и Си Цизньпин рассчитывают на дальнейшие очень успешные переговоры".
Источник РИА Новости

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