Трамп в беседе с Си Цзиньпином согласился уважать "политику одного Китая"

10 февраля 2017, 10:51 Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. Президент США Дональд Трамп в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином согласился "уважать "политику одного Китая", сообщил Белый дом.

Как отмечается, "продолжительная телефонная беседа" была "чрезвычайно сердечной". Она состоялась в четверг поздно вечером по времени Восточного побережья США. Белый дом о ней заранее не оповещал.

"Два лидера обсудили ряд вопросов. Президент Трамп, по просьбе Си Цизньпина, согласился уважать нашу "политику одного Китая", — говорится в сообщении.

Там также подчеркивается, что "представители США и Китая будут участвовать в дискуссиях и переговорах по различным вопросам, вызывающим взаимный интерес".

"Они также обменялись приглашениями посетить" США и Китай, говорится в сообщении. Подчеркивается, что "Трамп и Си Цизньпин рассчитывают на дальнейшие очень успешные переговоры".

Источник РИА Новости