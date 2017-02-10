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Девушка-инспектор сбита в центре Бишкека, водитель попытался скрыться

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409208-ru.html

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В Бишкеке задержан водитель, сбивший насмерть милиционера

10 февраля 2017, 10:31       Комментарии

БИШКЕК, 10 фев - Sputnik. В четверг вечером около 18.30 в центре Бишкека водитель сбил сотрудницу УПМ и уехал, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Управления патрульной милиции ГУВД Бишкека.
На улице Киевской (недалеко от Тыныстанова) стояла машина Mercedes без заднего государственного номера.
"Наш инспектор подошла выяснить, почему нет номера, но водитель тронулся с места и совершил наезд. Его почти сразу задержали, он успел проехать лишь квартал", - сообщили в УПМ.
Мужчину доставили в Первомайское РУВД. Известно, что ему 31 год и проживает он в Сокулукском районе. Ведется следствие.
У сотрудницы УПМ зафиксировано растяжение мышц ноги, она получает амбулаторное лечение.

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