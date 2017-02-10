Девушка-инспектор сбита в центре Бишкека, водитель попытался скрыться

10 февраля 2017, 10:31 Комментарии

БИШКЕК, 10 фев - Sputnik. В четверг вечером около 18.30 в центре Бишкека водитель сбил сотрудницу УПМ и уехал, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Управления патрульной милиции ГУВД Бишкека.

На улице Киевской (недалеко от Тыныстанова) стояла машина Mercedes без заднего государственного номера.

"Наш инспектор подошла выяснить, почему нет номера, но водитель тронулся с места и совершил наезд. Его почти сразу задержали, он успел проехать лишь квартал", - сообщили в УПМ.

Мужчину доставили в Первомайское РУВД. Известно, что ему 31 год и проживает он в Сокулукском районе. Ведется следствие.

У сотрудницы УПМ зафиксировано растяжение мышц ноги, она получает амбулаторное лечение.