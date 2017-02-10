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В 2016 году финполом возбуждено 890 уголовных дел по экономическим преступлениямВ 2016 году финполом возбуждено 890 уголовных дел по экономическим преступлениямВ аэропорту "Манас" таможенники пресекли контрабанду ювелирных изделийВ аэропорту "Манас" таможенники пресекли контрабанду ювелирных изделий

В аэропорту "Манас" гражданка Казахстана пыталась провезти почти 400 гр золота в нижнем белье

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-aero...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409207-ru.html

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Китайского гражданина подозревают в мошенничестве в Бишкеке

10 февраля 2017, 10:21       Комментарии

Сотрудниками таможни "Манас" при проведении мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений таможенного законодательства ЕАЭС в зале прилета аэропорта "Манас" пресечена попытка незаконного ввоза товара — ювелирных изделий из желтого металла, сообщает пресс-служба ГТС
При осуществлении таможенного контроля рейса Стамбул – Бишкек сотрудниками аэропорта "Манас" задержана гражданка Казахстана К.Г.
"У нее обнаружены ювелирные изделия из золота весом 328,15 гр, которые женщина прятала в нижнем белье и не заявила таможенному органу. В настоящее время собранные материалы по данному факту переданы в Генеральную прокуратуру для решения вопроса по существу", – говорится в сообщении.

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