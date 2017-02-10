В аэропорту "Манас" гражданка Казахстана пыталась провезти почти 400 гр золота в нижнем белье

10 февраля 2017, 10:21 Комментарии

Сотрудниками таможни "Манас" при проведении мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений таможенного законодательства ЕАЭС в зале прилета аэропорта "Манас" пресечена попытка незаконного ввоза товара — ювелирных изделий из желтого металла, сообщает пресс-служба ГТС

При осуществлении таможенного контроля рейса Стамбул – Бишкек сотрудниками аэропорта "Манас" задержана гражданка Казахстана К.Г.

"У нее обнаружены ювелирные изделия из золота весом 328,15 гр, которые женщина прятала в нижнем белье и не заявила таможенному органу. В настоящее время собранные материалы по данному факту переданы в Генеральную прокуратуру для решения вопроса по существу", – говорится в сообщении.