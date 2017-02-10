В 2016 году финполом возбуждено 890 уголовных дел по экономическим преступлениям

10 февраля 2017, 10:25 Комментарии

В 2016 году Государственная служба по борьбе с экономическим преступлениям выявлено 1 тыс. 217 фактов правонарушений, по которым сумма причиненного ущерба составила 2 млрд 727,8 млн сомов. Об этом сообщили в самом ведомстве.

По данным финпола, обеспечено возмещение ущерба в сумме 1 млрд 857,7 млн сомов, в том числе через региональные отделения казначейства в бюджет государства возмещено 1 млрд 480,1 млн сомов.

"Отмечается положительная динамика роста возмещения ущерба по установленным правонарушениям, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По выявленным оперативными сотрудниками ГСБЭП фактам возбуждено 890 уголовных дел, из которых следственным подразделениями ведомства 688 уголовных дел, другими органами — 202 уголовных дел", – рассказали в ведомстве.

Также, за 2016 год в ГСБЭП особое внимание уделялось выявлению коррупционных преступлений.

"В данном направлении возбуждено 245 уголовных дел, в том числе следственными подразделениями службы 80 уголовных дел, по материалам оперативных сотрудников ведомства другими органами — 165. Ущерб по уголовным делам составил 147,4 млн сомов. В результате расследования уголовных дел возмещено в бюджет государства 12,5 млн через органы казначейства. Также, в рамках возбужденного уголовного дела, по факту злоупотребления служебным положением со стороны сотрудников ГНС, возбужденного в октябре 2016 года, дополнительно зачислены налоги на доходы нерезидентов ОсОО "Sky mobile" в сумме 397 млн 412 тыс. сомов возмещено полностью через органы казначейства", – подчеркнули в финполе.