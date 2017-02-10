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В Новой Зеландии на берег выбросились сотни китовВ Новой Зеландии на берег выбросились сотни китовНа спецсчет для пострадавших при авиакатастрофе под Бишкеком поступило более 80 млн сомов - МЧСНа спецсчет для пострадавших при авиакатастрофе под Бишкеком поступило более 80 млн сомов - МЧС

В Новой Зеландии более 400 дельфинов выбросились на берег

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-novoi-z...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409204-ru.html

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10 февраля 2017, 9:57       Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. Более 400 черных дельфинов-гринд (шароголовых) выбросились на берег Южного острова Новой Зеландии, передает Radio New Zealand.
Большая часть животных погибла, однако волонтерам, участвующим в масштабной спасательной операции, удалось снять с мели около 100 дельфинов. Спасенные китообразные продолжают оставаться в бухте, а спасатели на лодках пытаются указать им правильное направление, чтобы они выплыли в открытое море.
Отмечается, что речь идет об одном из самых массовых инцидентов, связанных с гибелью китов или дельфинов в Новой Зеландии.
Новая Зеландия часто становится местом, где киты и дельфины выбрасываются на берег. До сих пор ученые не могут дать точного ответа, что может быть причиной подобных массовых самоубийств китообразных, которые время от времени происходят в разных уголках земного шара. Как правило, если один дельфин выбрасывается на берег, то другие из стаи пытаются ему помочь и в итоге разделяют его судьбу.
Источник РИА Новости

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