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В аэропорту "Манас" гражданка Казахстана пыталась провезти почти 400 гр золота в нижнем бельеВ аэропорту "Манас" гражданка Казахстана пыталась провезти почти 400 гр золота в нижнем бельеMercedes с полным салоном пассажиров въехал в ограждение, один погибMercedes с полным салоном пассажиров въехал в ограждение, один погиб

В аэропорту "Манас" таможенники пресекли контрабанду ювелирных изделий

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/v-aeropor...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409203-ru.html

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10 февраля 2017, 10:17       Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. В аэропорту "Манас" таможенники пресекли контрабанду ювелирных изделий, сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы (ГТС) КР.
По ее информации, сотрудниками таможни "Манас" 31 января 2017 года при проведении мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений таможенного законодательства ЕАЭС в зале прилета аэропорта "Манас" была пресечена попытка незаконного ввоза товара - ювелирных изделий из желтого металла.
Так, при осуществлении таможенного контроля рейса № РС 614 авиасообщением Стамбул-Бишкек сотрудниками таможенной службы аэропорта "Манас" в момент прохождения таможенного контроля, у гражданина Казахстана "К.Г." обнаружены ювелирные изделия из золота весом 328,15 гр. которые были сокрыты в нижнем белье и не были заявлены таможенному органу.
В настоящее время собранные материалы по данному факту переданы в Генеральную прокуратуру КР для решения вопроса по существу.​

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