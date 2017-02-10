10 февраля 2017, 10:17 Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. В аэропорту "Манас" таможенники пресекли контрабанду ювелирных изделий, сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы (ГТС) КР.

По ее информации, сотрудниками таможни "Манас" 31 января 2017 года при проведении мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений таможенного законодательства ЕАЭС в зале прилета аэропорта "Манас" была пресечена попытка незаконного ввоза товара - ювелирных изделий из желтого металла.

Так, при осуществлении таможенного контроля рейса № РС 614 авиасообщением Стамбул-Бишкек сотрудниками таможенной службы аэропорта "Манас" в момент прохождения таможенного контроля, у гражданина Казахстана "К.Г." обнаружены ювелирные изделия из золота весом 328,15 гр. которые были сокрыты в нижнем белье и не были заявлены таможенному органу.

В настоящее время собранные материалы по данному факту переданы в Генеральную прокуратуру КР для решения вопроса по существу.​