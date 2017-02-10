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СМИ назвали виновника авиаудара по турецким войскам в Сирии

Источник:
http://kabar.kg/news/smi-nazva...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409202-ru.html

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10 февраля 2017, 10:27       Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. Возможной причиной непреднамеренного удара Воздушно-космических сил (ВКС) России по турецким военным в Сирии была ошибка турецкого командования. Об этом пишет в пятницу, 10 февраля, "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в органах военного управления РФ.
По словам собеседников газеты, одной из причин инцидента могла стать не согласованная с российской стороной передислокация турецких войск в квадрат, по которому должны были нанести авиаудар. Как отмечает издание, координаты целей были заранее согласованы по линии российского и турецкого генштабов, а также командования авиационных группировок.
В операции были задействованы бомбардировщики Су-24М и Су-34, а также штурмовики Су-25СМ. Их экипажи имели достаточный налет, а у некоторых пилотов уже имелся опыт совместных ударов с ВВС Турции. Утром 9 февраля самолеты вылетели с авиабазы Хмеймим, около 08:40 в районе сирийского города Аль-Баб экипажи, опознав цели, сбросили бомбы. О случившемся российская сторона была уведомлена уже после возвращения авиации на базу в Латакии.
9 февраля в Генштабе ВС Турции рассказали, что в результате удара ВКС России на севере Сирии погибли трое турецких военнослужащих, еще 11 пострадали. Эту информацию подтвердили в Минобороны России, отметив, что удар был непреднамеренным. В Кремле пояснили, что причиной произошедшего стала несогласованность координат в ходе операции.
После инцидента состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого он выразил соболезнования. Стороны договорились усилить координацию военных действий в Сирии против террористов.
Позднее источник в военном командовании Турции отметил, что Анкара положительно оценила конструктивную позицию властей России.
Источник Lenta.ru

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