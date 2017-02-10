Физиев, повторивший трюк из "Матрицы": не думал, что видео станет популярным

10 февраля 2017, 10:02 Комментарии

Спортсмен Федерации тайского бокса КР Рафаэль Физиев, выступающий за таиландский бойцовский клуб Phuket Top Team, рассказал корреспонденту Sputnik Кыргызстан, как ему удалось избежать сокрушительного удара от местного чемпиона.

"Честно говоря, не ожидал. Буквально за день до боя я усиленно отрабатывал технику уклона. Видимо, отработал до автоматизма... Мой соперник в том бою Согро Петьинди - местный чемпион по тайскому боксу. Я проиграл ему по очкам, тем не менее обо мне заговорили. Это радует", - отметил Физиев.

Мастер спорта международного класса добавил, что не исключает реванша с тайским спортсменом.

Подробнее об кыргызстанце Рафаэле Физиеве, читайте в интервью Sputnik Кыргызстан>>