Поиски пропавших на Иссык-Куле рыбаков приостановили на 10 дней

10 февраля 2017, 10:05 Комментарии

БИШКЕК, 10 фев - Sputnik. Поиски двух пропавших на Иссык-Куле рыбаков приостановили до 20 февраля, сообщила пресс-служба МЧС.

Жители Тюпского района 1990 и 1982 годов рождения еще 30 января отправились на озеро ловить рыбу и пропали без вести.

К поискам за минувшие дни были привлечены 11 спасателей, шесть водолазов и два сотрудника районной милиции. Они задействовали эхолот одной из арабских фирм, катер и моторную лодку морской военной базы России. Всего с учетом местных жителей в поисковых работах участвовали 50 человек.

В настоящее время спасатели с согласия родителей пропавших приостановили поиски на 10 дней.