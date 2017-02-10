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Поиски пропавших на Иссык-Куле рыбаков приостановили на 10 дней

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409200-ru.html

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10 февраля 2017, 10:05       Комментарии

БИШКЕК, 10 фев - Sputnik. Поиски двух пропавших на Иссык-Куле рыбаков приостановили до 20 февраля, сообщила пресс-служба МЧС.
Жители Тюпского района 1990 и 1982 годов рождения еще 30 января отправились на озеро ловить рыбу и пропали без вести.
К поискам за минувшие дни были привлечены 11 спасателей, шесть водолазов и два сотрудника районной милиции. Они задействовали эхолот одной из арабских фирм, катер и моторную лодку морской военной базы России. Всего с учетом местных жителей в поисковых работах участвовали 50 человек.
В настоящее время спасатели с согласия родителей пропавших приостановили поиски на 10 дней.

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