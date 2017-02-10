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В Бишкеке педофила признали невменяемым

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355161_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409195-ru.html

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10 февраля 2017, 9:47       Комментарии

Мужчину, обвиняемого в насилии и развратных действиях в отношении десяти подростков, по результатам психиатрической экспертизы признали невменяемым. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.
По ее данным, в октябре 2016 года выявлено, что в течение нескольких месяцев подозреваемый обманом приводил к себе в квартиру мальчиков от 12 до 16 лет и совершал развратные действия с ними. Против него было возбуждено уголовное дело, которое передано в суд.
Соцработники обжаловали решение экспертизы и попросили Октябрьский районный суд назначить повторную экспертизу в отношении подозреваемого. Суд первоначально удовлетворил ходатайство, однако через некоторое время отменил свое решение, пишут СМИ со ссылкой на соцработников.
"У нас есть подозрения, что подозреваемого приговорят к принудительному лечению в психбольнице на три месяца, после чего он будет освобожден", - считают соцработники.

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