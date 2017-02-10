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На Эверест проведут бесплатный интернет

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355162_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409194-ru.html

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10 февраля 2017, 9:57       Комментарии

Телекоммуникационное агентство Непала (NTA) сообщило, что в ближайшее время планирует добавить Wi-Fi в лагеря Лукла и Аннапурна, расположенные на склонах горы.
Как передает издание Life, для построения сети используются современные оптоволоконные кабели, но со специальной защитой от замерзания.
Предыдущая попытка обеспечить в горах связь 3G проводилась в 2010 году, но закончилась провалом - помешали погодные условия. В случае с Wi-Fi проблем быть не должно: связь должна работать лишь в пределах лагерей.
Сейчас Wi-Fi доступен в некоторых кафе и отелях на склонах Эвереста, но он медленный и весьма дорогой.

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