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Пять компаний хотят предоставлять услуги гемодиализа для онкобольных КР

Источник:
http://kabar.kg/news/piat-komp...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409193-ru.html

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10 февраля 2017, 9:42       Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. Пять компаний хотят предоставлять услуги гемодиализа для онкобольных Кыргызстана.
Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, накануне в ведомстве прошло заседание тендерной комиссии по проекту государственно-частного партнерства (ГЧП) на предоставление услуг гемодиализа для лиц, страдающих почечными заболеваниями. В ходе данного заседания состоялось вскрытие заявок на предквалификационный отбор. Пять заявок от следующих компаний поступило в МЗ КР: Нефрокэа Хелс Сервисис Прайвит (Индия), ТОО "Жасанды Буйрек" (Казахстан), ЕСС ГмбХ (Германия), ОсОО "Юнит-Реактив-Фарма" и Фрезениус Медикал Кэа ГмбХ (Германия).
Гемодиализ, а также пересадка почки являются единственным способом спасения жизни людей, страдающих от почечной недостаточности. Диализное лечение может предотвратить необходимость пересадки почки, увеличивает продолжительность жизни пациентов, и помогает людям продолжать жить у себя дома и наслаждаться хорошим качеством жизни. В настоящее время ежегодно в нашей стране около 1000 человек умирают от почечной недостаточности; оборудование, используемое в государственных отделениях гемодиализа – устаревшее. Предполагается, что данный Проект ГЧП будет предоставлять диализные услуги для людей, проживающих в городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад, которые охватывают около 75% от общего населения Кыргызстана.
Этот проект позволит МЗ КР в сотрудничестве с частным партнером улучшить качество и доступность гемодиализа для людей с почечными заболеваниями, применяя модель государственно-частного партнерства.
Технико-экономическое обоснование проекта было подготовлено в 2016 году. И также был утвержден пакет тендерной документации. Тендер по проекту ГЧП был объявлен 10 января 2017 г.
Данный ГЧП проект подготовлен при финансовой поддержке Немецкого банка развития KfW и государств Швейцарии, Австрии и Венгрии. Для реализации проекта МЗ КР была привлечена Международная финансовая корпорация (IFC) в качестве Ведущего консультанта по транзакции.
Необходимо отметить, что проект ГЧП по предоставлению услуг гемодиализа является самым первым проектом ГЧП в КР, реализуемым в рамках действующего законодательства, и его успешная реализация послужит примером для привлечения частного сектора и инвестиций с целью дальнейшего развития, в том числе, государственной системы здравоохранения. МЗ КР открыто для плодотворного сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами, обмена мнениями, опытом и предложениями по улучшению деятельности в области ГЧП, направленными в конечном итоге для достижения главной цели – сохранения и улучшения здоровья наших граждан и повышения качества жизни.
Параллельно данному проекту МЗ КР работает над проектом ГЧП по созданию централизованной лаборатории. ТЭО по данному проекту в настоящее время находится на рассмотрении МЗ КР.

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