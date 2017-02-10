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Ремонт дорог в Бишкеке — список улиц

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409191-ru.html

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10 февраля 2017, 9:33       Комментарии

БИШКЕК, 10 фев - Sputnik. В 2017 году в Бишкеке отремонтируют 14 улиц общей протяженностью 24 километра, сообщила пресс-служба столичной мэрии.
Часть дорог в Свердловском районе уже готовят к капитальному ремонту, который начнется 1 марта.
Первыми отремонтируют следующие улицы:
<ul> <li>Кольбаева (от Лермонтова до Ауэзова) - три километра;</li> <li>Лермонтова (от проспекта Чуй до Жибек Жолу) - полтора километра;</li> <li>Орозбекова (от проспекта Жибек Жолу до улицы Саадаева) - более трех километров, предусмотрено строительство моста;</li> <li>Щербакова (от Тоголок Молдо до Элебесова) - более одного километра;</li> <li>Саадаева (от Тоголок Молдо до Орозбекова) - 210 метров.</li> </ul> "Сегодня на данных улицах демонтируют и переносят объекты облегченного типа, препятствующие ремонту дороги. Под снос и демонтаж подпадут 942 объекта", - говорится в сообщении.
Муниципальное предприятие "Зеленстрой" готовит документы, разрешающие снос деревьев, которые мешают ремонту.

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