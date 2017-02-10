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Шаршеев: нужно в пять раз сократить число чиновников, чтобы уменьшить госдолг

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409190-ru.html

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10 февраля 2017, 9:46       Комментарии

Государственный долг КР за год увеличился на 300 миллионов долларов, сообщается на сайте Министерства финансов.
По словам Шаршеева, в стране сильно раздут штат государственных служащих.
"Граждане своей работой и выплатой налогов приносят доход в государственный бюджет. А госслужащие являются его потребителями. При определенном числе таких потребителей создается ловушка - денег надо все больше и больше, но никто не зарабатывает их в достаточном количестве", - сказал Шаршеев.
Он отметил, что налицо неэффективность управления государственными финансами и решить проблему можно только при условии согласия чиновников на радикальные реформы.
"Во многих странах - и развитых, и развивающихся - количество чиновников на душу населения значительно меньше, чем у нас. В КР более миллиона граждан зависят от бюджетных денег. Это ненормально, причем в стране всего 2,5 миллиона экономически активного населения", - заявил эксперт.
Он подчеркнул, что в таких условиях снизить госдолг практически невозможно.
"Нам нужен малый, но эффективный государственный аппарат - раз в пять меньше нынешнего. Также необходимо планирование госбюджета с учетом реальных доходов от налогов и сборов", - сказал Шаршеев.
По мнению эксперта, только при таких условиях и соблюдении финансовых правил государство может самостоятельно справиться со всеми трудностями и начать активно развиваться.

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