Шаршеев: нужно в пять раз сократить число чиновников, чтобы уменьшить госдолг

10 февраля 2017, 9:46 Комментарии

Государственный долг КР за год увеличился на 300 миллионов долларов, сообщается на сайте Министерства финансов.

По словам Шаршеева, в стране сильно раздут штат государственных служащих.

"Граждане своей работой и выплатой налогов приносят доход в государственный бюджет. А госслужащие являются его потребителями. При определенном числе таких потребителей создается ловушка - денег надо все больше и больше, но никто не зарабатывает их в достаточном количестве", - сказал Шаршеев.

Он отметил, что налицо неэффективность управления государственными финансами и решить проблему можно только при условии согласия чиновников на радикальные реформы.

"Во многих странах - и развитых, и развивающихся - количество чиновников на душу населения значительно меньше, чем у нас. В КР более миллиона граждан зависят от бюджетных денег. Это ненормально, причем в стране всего 2,5 миллиона экономически активного населения", - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что в таких условиях снизить госдолг практически невозможно.

"Нам нужен малый, но эффективный государственный аппарат - раз в пять меньше нынешнего. Также необходимо планирование госбюджета с учетом реальных доходов от налогов и сборов", - сказал Шаршеев.

По мнению эксперта, только при таких условиях и соблюдении финансовых правил государство может самостоятельно справиться со всеми трудностями и начать активно развиваться.