Правительство вынесло на общественное обсуждение проект постановления о введении идентификационных паспортов (эскиз)

10 февраля 2017, 9:26 Комментарии

Правительство вынесло на общественное обсуждение проект постановления о введении идентификационных паспортов. Как сообщается в справке-обосновании проекта, документами, удостоверяющими гражданство Кыргызстана, являются все типы национальных паспортов граждан КР.

Граждане КР используют несколько типов национальных паспортов: паспорт образца 1994 года и 2004 года (ID-карт), общегражданский паспорт образца 2006 года, дипломатические и служебные паспорта.

Проект постановления предусматривает внедрение нового типа национального паспорта - идентификационной карты гражданина КР образца 2017 года (ID-карт) с информацией в текстовом, машиносчитываемом и электронном виде, со встроенным электронным чипом, которые являются неотъемлемыми частями паспорта.

Идентификационная карта - паспорт гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта) будет являться документом, удостоверяющим личность гражданина и подтверждающим гражданство КР. Идентификационная карта может служить проездным документом для перемещения через государственную границу.

Идентификационная карта содержит следующие сведения:

- в текстовом виде: фамилия, имя и отчество, пол, гражданство, дата рождения, номер документа, дата выдачи, срок действия, персональный идентификационный номер, орган, выдавший документ, и его код, подпись владельца, изображение лица владельца в цифровом формате, штрих-коды персонального идентификационного номера и номера документа;

- в машиносчитываемом виде: машиносчитываемая зона;

- на электронном чипе: информация о биометрических данных, этническая принадлежность, место рождения, адрес, семейное положение, ключи электронно-цифровой подписи, реализованные на базе криптографических алгоритмов по стандартам ГОСТ.

Идентификационная карта также имеет тактильный текст шрифтом Брайля для лиц с нарушениями зрения.

Отмечается, что ID-карт, имеющие срок действия "бессрочно" будет действовать до 31 марта 2017 года.

Идентификационная карта выдается всем гражданам Кыргызстана по достижении 16-летнего возраста при подаче заявления по установленной форме, сроком действия на десять лет.

Бланк идентификационной карты имеет прямоугольную форму с закругленными углами, размером 54*85,6 мм (размер в формате ID-1 согласно ISO 7810), изготовлен из специального материала, имеет лицевую и оборотную стороны.

Текст идентификационной карты заполняется на государственном, официальном и английском языках.

Вводимые данные фамилии и имени печатаются на государственном и английском языках.

Вводимые данные пола печатаются на государственном и английском языках.

Данные номера документа печатаются с использованием цифр и латинских букв.

Описание лицевой стороны:

Идентификационная карта имеет синий оттенок, переходящий в серо-зеленый, с видимыми элементами защиты в виде сетки и других элементов защиты. В левой верхней части карты расположено изображение государственного герба, правее надпись - "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ", "КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА", "THE KYRGYZ REPUBLIC", строкой ниже "ИДЕНТИФИКАЦИЯЛЫК КАРТА", "ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ КАРТА", "IDENTITY CARD", а также надпись - "КЫРГЫЗ ЖАРАНЫ", выполненная гильошированной сеткой.

Эмблема электронного машиносчитываемого документа расположена в правой верхней части идентификационной карты.

Ниже, с левой стороны имеется место для черно-белого изображения лица владельца.

С правой стороны от черно-белого изображения лица владельца в цифровом формате расположен следующий направляемый текст:

Фамилиясы / Фамилия / Surname

Аты / Имя / Name

Атасынын аты / Отчество / Patronymic

Жынысы / Пол / Sex

Жарандыгы / Гражданство / Nationality

Туулган күнү / Дата рождения / Date of birth

Колу / Подпись / Signature

Документтин № / № документа / Document #

Жарактуу мөөнөтү / Срок действия / Date of expiry

В правой части карты, ниже центра расположен переходящий защитный элемент с черно-белым изображением лица владельца и текст с номером документа.

Описание оборотной стороны:

В левом верхнем углу расположен защитный элемент с изображением баатыра Манаса. Ниже, в левой стороне идентификационной карты расположен электронный чип.

С правой стороны защитного элемента и электронного чипа расположен следующий направляемый текст:

- Туулган жери / Место рождения/ Place of birth

Берген мекеме / Орган выдачи / Authority

Берилген күнү / Дата выдачи / Date of issue

Правее расположены штрих код персонального идентификационного номера и направляемый текст:

Жеке номуру / Персональный номер / Personal number

Ниже расположен штрих код номера документа. Далее расположен защитный элемент, с изображением юрты изменяющий цвет под определенным углом.

Также для лиц с нарушениями зрения может быть нанесен тактильный текст шрифтом Брайля по желанию гражданина.

В нижней части документа шириной 18 мм место для машиносчитываемой зоны документа.