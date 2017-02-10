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Правительство вынесло на общественное обсуждение проект постановления о введении идентификационных паспортов (эскиз)

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409189-ru.html

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10 февраля 2017, 9:26       Комментарии

Правительство вынесло на общественное обсуждение проект постановления о введении идентификационных паспортов. Как сообщается в справке-обосновании проекта, документами, удостоверяющими гражданство Кыргызстана, являются все типы национальных паспортов граждан КР.
Граждане КР используют несколько типов национальных паспортов: паспорт образца 1994 года и 2004 года (ID-карт), общегражданский паспорт образца 2006 года, дипломатические и служебные паспорта.
Проект постановления предусматривает внедрение нового типа национального паспорта - идентификационной карты гражданина КР образца 2017 года (ID-карт) с информацией в текстовом, машиносчитываемом и электронном виде, со встроенным электронным чипом, которые являются неотъемлемыми частями паспорта.
Идентификационная карта - паспорт гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта) будет являться документом, удостоверяющим личность гражданина и подтверждающим гражданство КР. Идентификационная карта может служить проездным документом для перемещения через государственную границу.
Идентификационная карта содержит следующие сведения:
- в текстовом виде: фамилия, имя и отчество, пол, гражданство, дата рождения, номер документа, дата выдачи, срок действия, персональный идентификационный номер, орган, выдавший документ, и его код, подпись владельца, изображение лица владельца в цифровом формате, штрих-коды персонального идентификационного номера и номера документа;
- в машиносчитываемом виде: машиносчитываемая зона;
- на электронном чипе: информация о биометрических данных, этническая принадлежность, место рождения, адрес, семейное положение, ключи электронно-цифровой подписи, реализованные на базе криптографических алгоритмов по стандартам ГОСТ.
Идентификационная карта также имеет тактильный текст шрифтом Брайля для лиц с нарушениями зрения.
Отмечается, что ID-карт, имеющие срок действия "бессрочно" будет действовать до 31 марта 2017 года.
Идентификационная карта выдается всем гражданам Кыргызстана по достижении 16-летнего возраста при подаче заявления по установленной форме, сроком действия на десять лет.
Бланк идентификационной карты имеет прямоугольную форму с закругленными углами, размером 54*85,6 мм (размер в формате ID-1 согласно ISO 7810), изготовлен из специального материала, имеет лицевую и оборотную стороны.
Текст идентификационной карты заполняется на государственном, официальном и английском языках.
Вводимые данные фамилии и имени печатаются на государственном и английском языках.
Вводимые данные пола печатаются на государственном и английском языках.
Данные номера документа печатаются с использованием цифр и латинских букв.
Описание лицевой стороны:
Идентификационная карта имеет синий оттенок, переходящий в серо-зеленый, с видимыми элементами защиты в виде сетки и других элементов защиты. В левой верхней части карты расположено изображение государственного герба, правее надпись - "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ", "КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА", "THE KYRGYZ REPUBLIC", строкой ниже "ИДЕНТИФИКАЦИЯЛЫК КАРТА", "ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ КАРТА", "IDENTITY CARD", а также надпись - "КЫРГЫЗ ЖАРАНЫ", выполненная гильошированной сеткой.
Эмблема электронного машиносчитываемого документа расположена в правой верхней части идентификационной карты.
Ниже, с левой стороны имеется место для черно-белого изображения лица владельца.
С правой стороны от черно-белого изображения лица владельца в цифровом формате расположен следующий направляемый текст:
Фамилиясы / Фамилия / Surname
Аты / Имя / Name
Атасынын аты / Отчество / Patronymic
Жынысы / Пол / Sex
Жарандыгы / Гражданство / Nationality
Туулган күнү / Дата рождения / Date of birth
Колу / Подпись / Signature
Документтин № / № документа / Document #
Жарактуу мөөнөтү / Срок действия / Date of expiry
В правой части карты, ниже центра расположен переходящий защитный элемент с черно-белым изображением лица владельца и текст с номером документа.
Описание оборотной стороны:
В левом верхнем углу расположен защитный элемент с изображением баатыра Манаса. Ниже, в левой стороне идентификационной карты расположен электронный чип.
С правой стороны защитного элемента и электронного чипа расположен следующий направляемый текст:
- Туулган жери / Место рождения/ Place of birth
Берген мекеме / Орган выдачи / Authority
Берилген күнү / Дата выдачи / Date of issue
Правее расположены штрих код персонального идентификационного номера и направляемый текст:
Жеке номуру / Персональный номер / Personal number
Ниже расположен штрих код номера документа. Далее расположен защитный элемент, с изображением юрты изменяющий цвет под определенным углом.
Также для лиц с нарушениями зрения может быть нанесен тактильный текст шрифтом Брайля по желанию гражданина.
В нижней части документа шириной 18 мм место для машиносчитываемой зоны документа.

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