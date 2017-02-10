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Сбивший сотрудника патрульной милиции насмерть водитель явился с повинной

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355155_sb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409187-ru.html

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10 февраля 2017, 9:15       Комментарии

Водитель, насмерть сбивший сотрудника патрульной милиции в Сокулукском районе, явился с повинной. Об этом сегодня, 10 февраля, "ВБ" сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.
В ведомстве напомнили, что ночью 28 ноября прошлого года в селе Сокулук неизвестный сбил 37-летнего сотрудника патрульной милиции ГУВД Бишкека Марата Алымкулова.
Уточняется, что с повинной в милицию подозреваемый пришел 8 февраля текущего года.
"Им оказался 36-летний уроженец Узгенского района Ошской области К.Н. Мужчина признался, что после происшествия он заехал на авторынок "Кудайберген", купил новые автомобильные детали и, заменив поврежденные, уехал в Ошскую область. Он признался, что не хотел убивать сотрудника милиции. С его слов, он был в шоковом состоянии и не смог вызвать скорую помощь. После содеянного не мог нормально спать. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС Сокулукского РОВД. Ведется следствие", - проинформировали в пресс-службе.

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