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Не только ЕАЭС — кабмин поищет новые рынки сбыта сельхозпродукции

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409186-ru.html

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10 февраля 2017, 8:56       Комментарии

БИШКЕК, 9 фев - Sputnik. Политика правительства в аграрной сфере должна реализовываться не только для максимального выхода на рынки стран ЕАЭС, но и для поиска новых площадок, заявил на заседании кабмина премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков.
Как сообщила пресс-служба правительства, на заседании обсуждался вопрос подготовки к весенне-полевым работам.
Министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев доложил, что в нынешнем сезоне учли аграрные особенности регионов. По его данным, на местах созданы оперативные штабы и разработана новая структура посевных площадей, ориентированная на рынки ЕАЭС.
Глава правительства подчеркнул, что Минсельхоз должен четко планировать, какой объем сырья будет переработан на отечественных предприятиях и в дальнейшем экспортирован.

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