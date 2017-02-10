Не только ЕАЭС — кабмин поищет новые рынки сбыта сельхозпродукции

10 февраля 2017, 8:56 Комментарии

БИШКЕК, 9 фев - Sputnik. Политика правительства в аграрной сфере должна реализовываться не только для максимального выхода на рынки стран ЕАЭС, но и для поиска новых площадок, заявил на заседании кабмина премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков.

Как сообщила пресс-служба правительства, на заседании обсуждался вопрос подготовки к весенне-полевым работам.

Министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев доложил, что в нынешнем сезоне учли аграрные особенности регионов. По его данным, на местах созданы оперативные штабы и разработана новая структура посевных площадей, ориентированная на рынки ЕАЭС.

Глава правительства подчеркнул, что Минсельхоз должен четко планировать, какой объем сырья будет переработан на отечественных предприятиях и в дальнейшем экспортирован.