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Пять компаний готовы предоставлять услуги гемодиализа — тендер в КР

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409185-ru.html

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10 февраля 2017, 9:10       Комментарии

БИШКЕК, 10 фев - Sputnik. Предоставлять услуги гемодиализа на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) кыргызстанцам, страдающим почечной недостаточностью, вызвались пять компаний, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения КР.
Тендер по проекту ГЧП был объявлен 10 января этого года. В четверг состоялось заседание тендерной комиссии, в ходе которого вскрыли пять заявок на предквалификационный отбор.
Документы подали следующие компании:
<ul> <li>Nephrocare Health Services Pvt. из Индии;</li> <li>ТОО "Жасанды Буйрек" из Казахстана;</li> <li>ЕСС GmbH из Германии;</li> <li>ОсОО "Юнит-Реактив-Фарма" (ЮРФА) из Кыргызстана;</li> <li>Fresenius Medical Care GmbH из Германии.</li> </ul>
"Данный проект позволит Минздраву в сотрудничестве с частным партнером улучшить качество и доступность гемодиализа для людей с почечными заболеваниями, применяя модель ГЧП", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что это первый проект государственно-частного партнерства в Кыргызстане. Он подготовлен при финансовой поддержке Немецкого банка развития KfW (Германия) и Швейцарии, Австрии, Венгрии. К реализации проекта привлечена Международная финансовая корпорация (IFC) в качестве ведущего консультанта по транзакции.
Гемодиализ, а также пересадка почки являются единственным способом спасения жизни людей, страдающих почечной недостаточностью. Диализное лечение может предотвратить необходимость пересадки почки, увеличивает продолжительность жизни пациентов и помогает им продолжать жить дома. Ежегодно в Кыргызстане около тысячи человек умирают от почечной недостаточности; оборудование, используемое в государственных отделениях гемодиализа, устарело. Предполагается, что данный проект ГЧП будет предоставлять диализные услуги людям, проживающим в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде, они охватят около 75 процентов от общего населения Кыргызстана.

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