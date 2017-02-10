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В прошлом году наказали 82 обменки, некоторые закрыли

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409184-ru.html

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10 февраля 2017, 9:21       Комментарии

БИШКЕК, 10 фев - Sputnik. В 2016 году за систематическое нарушение законодательства и неисполнение требований Национального банка отозваны лицензии у 13 обменных бюро, сообщает пресс-служба финансового регулятора.
Нацбанк отмечает, что в последние годы наблюдается тенденция увеличения количества обменных бюро. Так, за 2016 год число обменок выросло на 65 и составило 394 по стране. В случае нарушения обменным бюро законодательства Нацбанк назначает следующие наказания: предписания, штрафы, приостановление и отзыв лицензий.
"В 2016 году за систематические нарушения отозваны лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой у 13 обменных бюро. Еще 69 бюро за безлицензионную деятельность оштрафованы", - говорится в сообщении.
Нацбанк напоминает, что граждане могут обращаться в главный финансовый институт страны в случае нарушения их прав.

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