На Мадагаскаре нашли лысеющего от страха геккона

10 февраля 2017, 8:32 Комментарии

Зоологи из Германии и США описали новый вид геккона. У мадагаскарского Geckolepis megalepis необычайно крупные для ящериц чешуи, которые он умеет сбрасывать, чтобы спастись от хищников - так же, как другие ящерицы сбрасывают хвост. Статья опубликована в журнале PeerJ, коротко о ней рассказывает N+1.

Новый вид живет на Мадагаскаре и относится к роду Geckolepis, известному и ранее и эндемичному для Мадагаскара и Коморских островов. У всех видов этого рода очень большие чешуи. Однако у Geckolepis megalepis они крупнее, чем у всех остальных гекконов.

Самая необычная особенность Geckolepis megalepis - в его умении сбрасывать чешуи, чтобы спастись от хищника. При необходимости геккон выскальзывает из своей чешуи, оставаясь голым, как очищенная рыба. Чешуя затем отрастает в течение нескольких недель.

По словам авторов, этот механизм защиты от хищников чрезвычайно эффективен: во время сбора материала геккон много раз ускользал от ученых, оставляя им только свою чешую. Чтобы справиться с этой проблемой, исследователи использовали самые разные методы - например, пытались ловить гекконов в ловушки из ваты. Однако и при этом несколько чешуй с тела геккона всегда терялись, что сильно замедляло процесс описания нового вида.