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На Мадагаскаре нашли лысеющего от страха геккона

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355149_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409181-ru.html

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10 февраля 2017, 8:32       Комментарии

Зоологи из Германии и США описали новый вид геккона. У мадагаскарского Geckolepis megalepis необычайно крупные для ящериц чешуи, которые он умеет сбрасывать, чтобы спастись от хищников - так же, как другие ящерицы сбрасывают хвост. Статья опубликована в журнале PeerJ, коротко о ней рассказывает N+1.
Новый вид живет на Мадагаскаре и относится к роду Geckolepis, известному и ранее и эндемичному для Мадагаскара и Коморских островов. У всех видов этого рода очень большие чешуи. Однако у Geckolepis megalepis они крупнее, чем у всех остальных гекконов.
Самая необычная особенность Geckolepis megalepis - в его умении сбрасывать чешуи, чтобы спастись от хищника. При необходимости геккон выскальзывает из своей чешуи, оставаясь голым, как очищенная рыба. Чешуя затем отрастает в течение нескольких недель.
По словам авторов, этот механизм защиты от хищников чрезвычайно эффективен: во время сбора материала геккон много раз ускользал от ученых, оставляя им только свою чешую. Чтобы справиться с этой проблемой, исследователи использовали самые разные методы - например, пытались ловить гекконов в ловушки из ваты. Однако и при этом несколько чешуй с тела геккона всегда терялись, что сильно замедляло процесс описания нового вида.

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