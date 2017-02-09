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Японский опыт и технологии помогут в борьбе со стихийными бедствиями

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355089_ia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409180-ru.html

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10 февраля 2017, 8:45       Комментарии

С 6 по 9 февраля посол Кыргызстана в Японии Чингиз Айдарбеков совершил рабочую поездку в префектуру Хоккайдо. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
Посещение дипломата данного региона не случайна, так как префектура Хоккайдо схожа природно-климатическими условиями с Кыргызстаном.
Губернатор Харуми Такахаши во время встречи подчеркнула ведущие позиции Хоккайдо в сфере сельского хозяйства, а также в области технологий и инженерных сооружений по предотвращению и защите от природных катаклизмов
Посол также встретился с Президентом компании "Sango Hokkaido" Минору Оикава, прошедшего в Японском агентстве международного сотрудничества (JICA) отбор на специалиста для составления в 2017 году оценки лавиноопасных мест в Кыргызстане, по результатам, которой будет рассматриваться вопрос реализации демонстрационного проекта JICA по передаче японских технологий в области инженерной безопасности в горной местности.

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