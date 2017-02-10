Музыканты-военные и звезды эстрады гастролируют по воинским частям КР

10 февраля 2017, 8:28 Комментарии

БИШКЕК, 10 фев - Sputnik. Для военнослужащих Кыргызстана проводят музыкальные праздники по случаю Дня защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил КР.

Праздничные мероприятия начались 7 февраля, а завершатся 21-го. Концерты проводятся для личного состава соединений, частей и учреждений ВС республики. Выступления в северном регионе организовал Центральный дом армии, в южном - Ошский гарнизонный дом офицеров.

В программу концертов включены произведения кыргызских композиторов, песни военных лет, военно-патриотические и популярные эстрадные композиции.

Концерты уже прошли в Балыкчи, Караколе, Кербене и некоторых других городах.