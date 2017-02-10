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Музыканты-военные и звезды эстрады гастролируют по воинским частям КР

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409178-ru.html

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В честь Дня защитника Отечества в соединениях, частях и учреждениях пройдут выездные концерты

Президент подписал указ об увольнении в запас из рядов Вооруженных Сил и других воинских формирований

10 февраля 2017, 8:28       Комментарии

БИШКЕК, 10 фев - Sputnik. Для военнослужащих Кыргызстана проводят музыкальные праздники по случаю Дня защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил КР.
Праздничные мероприятия начались 7 февраля, а завершатся 21-го. Концерты проводятся для личного состава соединений, частей и учреждений ВС республики. Выступления в северном регионе организовал Центральный дом армии, в южном - Ошский гарнизонный дом офицеров.
В программу концертов включены произведения кыргызских композиторов, песни военных лет, военно-патриотические и популярные эстрадные композиции.
Концерты уже прошли в Балыкчи, Караколе, Кербене и некоторых других городах.

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