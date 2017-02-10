Negatiff: Осужденный зашил себе рот в СИЗО-1

10 февраля 2017, 8:06 Комментарии

Дорогие читатели, представляем вам негативные новости, которые вы могли пропустить за минувшие дни...

Осужденный зашил себе рот в знак протеста против перевода из колонии в СИЗО-1.

Гражданин Китая "кинул" бишкекчанина на $11,5 тыс.

Водители "Лексусов" не имели при себе документов, - УПМ ГУВД Бишкека (подробности ДТП на Абдрахманова-Киевской).

На Иссык-Куле перед Новым годом пропала 20-летняя девушка.