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Negatiff: Осужденный зашил себе рот в СИЗО-1

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409176-ru.html

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10 февраля 2017, 8:06       Комментарии

Дорогие читатели, представляем вам негативные новости, которые вы могли пропустить за минувшие дни...
Осужденный зашил себе рот в знак протеста против перевода из колонии в СИЗО-1.
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